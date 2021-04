Kuusi valtuutettua haluaa purkaa Humppilan kunnanjohtajan virkasuhteen, aloite kunnanhallituksessa maanantaina

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen virkasuhteen purusta koeajalla on tehty aloite Humppilassa. Aloitteen on allekirjoittanut neljä kokoomuksen ja kaksi sdp:n kunnanvaltuutettua.Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina käsittelemään asiaa. Aloitteessa mainitaan syyksi kunnanjohtajan virkatehtävien hoidosta aiheutunut luottamuspula. Sen avoimemmin aloitteentekijät eivät asiaa avaa. Pykälä on julistettu salaiseksi.Aloitteen on allekirjoittanut neljä kunnanhallituksen jäsentä eli Timo Nikkanen (sd.), Aila Suikkanen (sd.), Janne Kankare…