Tatuoitu iho ei ole kuin avoin päiväkirja – Kuvitettu pariskunta: "Tatuointeja ei pidä peitellä, paitsi uusilla kuvilla"

Tatuointikulttuuri on voimissaan ja aihetta tutkitaan Suomessa jälleen. Yleisimmät kysymykset ovat, miksi tatuointeja otetaan ja mitä ne symboloivat? Onko tatuoinnin takana oltava tarina? Tatuoitu pariskunta ja kaksi artistia vastaavat.

Tatuointikulttuuri elää Suomessa vahvana, eikä kyllästymisen merkkejä iholla olevia kuvia kohtaan ole näkyvissä.

Yhä useampi kantaa tatuointeja mukanaan. Suomalaisilla 15–29-vuotiailla 13 prosentilla oli tatuointi vuoden 2009 Nuorisobarometrin mukaan.

Nyt tutkimustyötä tehdään jälleen, asialla on Nuorisotutkimusseura. Vuoden 2020 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulokset valmistunevat ensi keväänä.

Pelkästään Hämeenlinnasta selviää, että tatuoinneille on kysyntää.

Black Lily Tattoon yrittäjä Nina Silavuori laskeskelee, että kaupungissa on yhdeksän tatuointiliikettä ja toistakymmentä artistia – ja siihen päälle vielä kotitatuoijat.

Mikä sitten saa ihmisen ottamaan tatuoinnin? Millaisia tarinoita tatuointeihin liittyy? Yksiselitteistä vastausta ei ole.

– Ihmistä ei pysty lukemaan iholta kuin avointa kirjaa. Tatuoinnilla voi olla syvällinen merkitys, mutta tarina voi upota kuvaan, sanoo Silavuori.

Turengissa asuvalla pariskunnalla Tiia ja Jani Rantasella tatuoinnit liittyvät viihteeseen.

Jani Rantasen käsivarsi on täynnä tv- ja elokuva-aiheisia tatuointeja.

– Leffaharrastukseni alkoi 9-vuotiaana, kun katselin ensimmäisen Rambon. Leffoissa voi uppoutua maailmaan, jossa kiireet ja murheet unohtuvat, Jani Rantanen kertoo.

Tiia Rantanen puolestaan luonnehtii itseään ”tatuointien viihdekäyttäjäksi”.

– Minulle tatuoinnit ovat viihdettä. En ottaisi sellaista tatuointia, joka muistuttaisi esimerkiksi kipeistä asioista. Toki ymmärrän, miksi niitä otetaan.

Hänen kätensä ovat täyttyneet viidakko- ja kukka-aiheisilla kokonaisuuksilla. Käden sisäsyrjästä löytyy kuitenkin toimintanäyttelijä Jason Stathamia muistuttava hahmo.

– Se on Jaska. Tatuointi kuvastaa Stathamin esittämiä hahmoja, ei itse näyttelijää. Hän esittää usein keski-ikäisiä antisankareita, jotka eivät pidä itsestään meteliä, paitsi silloin kun on tarvetta. Siinä on jotakin samastuttavaa.

Elokuvien antisankareita, tai viitteitä niistä, on Jani Rantasella iso nippu iholla Batmanista Sledge Hammeriin.

”Hihasta” löytyvät muun muassa Heath Ledgerin Jokeri, Fight Clubin saippuapala ja Shawshank Redemption -elokuvan Andy.

– Kerään iholleni lempielokuviani. Projekti on kestänyt jo 10 vuotta ja haaveissa on saada hihaan vielä takavuosien rymistelijät Bud Spencer ja Terence Hill, Rantanen naurahtaa.

Ravintola-alalla työskentelevä pariskunta on tehnyt linjavedon, että kasvot saavat jäädä ilman kuvia.

Herättävätkö tatuoinnit huomiota yhä 2020-luvulla?

– Ei niitä enää kritisoida yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa. Vaikka joku kokisikin oikeudekseen tulla arvostelemaan tatskojamme, ei niitä pidä peitellä, paitsi uusilla kuvilla, sanovat Rantaset.

”Mitä tatuointisi tarkoittaa? Se tarkoittaa, että otin sen, koska halusin.”

Ehkä tähän nettimeemiin kiteytyy suhtautuminen tatuointeihin: niitä otetaan itselle, eikä niitä tarvitse perata kaikille kyselijöille.

– Tatuointia ottaessa on hyvä tiedostaa, että kuva voi herättää huomiota ja uteliaisuutta. Aika moni avaakin kuvan tarinaa, jos sen merkitystä kysytään, sanoo tatuoija Nina Silavuori.

Silavuori kertoo, että hänen omalla iholla olevilla kuvilla vain harvalla on kovin henkilökohtainen syvällinen merkitys.

– Ehkä käteeni tatuoidut sakset ja lankarulla voisivat kertoa käsityöläisyydestä, hymyilee ornamenttikuvioihin erikoistunut artesaani-insinööri-tatuoija Silavuori. HäSa