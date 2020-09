Kylpytynnyritkään eivät antaneet kunnon potkua – Tonttien kysyntä polkee melko lailla paikallaan Janakkalassa

Tontteja on varattu, myyty ja vuokrattu Janakkalassa tänä vuonna samaan tahtiin kuin viime vuosina muutenkin. Siihen eivät ole vaikuttaneet sen kummemmin koronavirusepidemia kuin meneillään oleva kylpytynnyrikampanjakaan. – Tahti on ollut...

Tontteja on varattu, myyty ja vuokrattu Janakkalassa tänä vuonna samaan tahtiin kuin viime vuosina muutenkin. Siihen eivät ole vaikuttaneet sen kummemmin koronavirusepidemia kuin meneillään oleva kylpytynnyrikampanjakaan. – Tahti on ollut sama kuin viitenä viime vuonna, eli noin kymmenen tontin vuosivauhtia, sanoo kiinteistöinsinööri Tommi Henriksson, joka on aloittanut työt Janakkalan kunnassa alkuvuodesta. Se, että tontinostaja saa…