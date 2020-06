Kymmenen Hattulan valtuutettua esittää kunnanhallituksen erottamista – Puheenjohtaja kiistää raskaat syytökset

Kymmenen Hattulan kunnanvaltuutettua 35:stä on allekirjoittanut aloitteen, joka tähtää kunnanhallituksen erottamiseen. Aloitteessa esitetään, että valtuusto asettaisi kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan ”välittömästi” valmistelemaan erottamista.

Paperissa viitataan ensimmäisenä kunnan kahden viranhaltijan (tekninen johtaja Juha Prittinen ja sivistysjohtaja Jari Wihersaari) tekemiin työsuojeluilmoituksiin, jotka kohdistuivat kunnanhallitukseen.

Allekirjoittajien mielestä ”on ilmeistä, ettei kunnanhallitus ole pyrkinyt viivyttelemättä saattamaan asiaa valtuuston käsittelyyn”. He katsovat, ettei tuloksellinen yhteistyö ole enää mahdollista kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden välillä.

Aloitteen mukaan kunnanhallitus on hoitanut kunnan asioita linjattomasti, ja sen yhteistyö valtuuston kanssa on ollut huonoa.

Asioiden valmistelu on allekirjoittajien mielestä ollut poukkoilevaa ja puutteellista, ”mikä vaikeuttaa asioiden hoitoa”. Paperissa mainitaan, että kunnan talouden tasapainotus ei ole edennyt.

Allekirjoittajat näkevät, että kunnanvaltuusto on ”joutunut ottamaan tavanomaista suuremman roolin päätöksenteossa”. He viittaavat kunnanhallituksen esityksiin lukion lopettamisesta ja yläkoulun sijaintipaikasta. Valtuusto ei hyväksynyt esityksiä.

”Mielestämme kunnanhallituksen toimintakyky on vakavasti heikentynyt ja toteamme, että kunnanhallitus ei enää toimielimenä nauti kunnanvaltuuston luottamusta”, aloitteen tekijät summaavat.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on teknisen lautakunnan puheenjohtaja, edellisen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaj Nordenswan (kesk.). Hän kiistää, että kyse olisi nimenomaan hänen aloitteestaan.

– Useampi siinä on ollut mukana. Jonkun piti laatia se asiakirja ja keskustelujen pohjalta sitä työstimme.

Nordenswan esitti jo tammikuun valtuustossa kunnanhallituksen erottamisen valmistelua.

Muut allekirjoittajat ovat keskustasta Ritva Viitala, Seppo Kopra, Teemu Salvisto ja Pirkko Lokinperä, vasemmistoliiton molemmat edustajat Tuomas Nieminen ja Hanna Jokinen, kristillisistä Elise Oikari ja Heimo Miettinen sekä kokoomuksesta ainoana Kari Ventola.

Kysyittekö kaikilta valtuustoryhmiltä ja valtuutetuilta allekirjoituksia?

– Aika lailla kattavasti. Kysyimme jopa kunnanhallituksen jäseniltä. Ymmärrettävistä syistä he pidättyivät.

Nordenswan on valtuuston keskiryhmien, eli keskustan ja kristillisdemokraattien ryhmäpuheenjohtaja. Ainoat ryhmän jäsenet, jotka eivät aloitetta allekirjoittaneet ovat Pentti Pietilä (kesk.) ja Nina Aitola (kd.), jotka istuvat kunnanhallituksessa.

Sosialidemokraateista, vihreistä ja perussuomalaisista kukaan ei aloitetta allekirjoittanut.

– Jotkut vetosivat muihin tärkeisiin kunnassa hoidettaviin asioihin tai olivat sitä mieltä, että ajankohta oli huono, kun valtuustokausi päättyy, Nordenswan sanoo.

Nimilistaa kerättiin jo tammikuussa. Tuolloin nimiä ei aloitteen edistämiseksi kertynyt kuntalain edellyttämää yhtä neljäsosaa valtuutetuista. Hattulassa tuo tarkoittaa yhdeksää valtuutettua.

Nordenswanin mukaan tarkoitus on vähintään saada aikaan keskustelua siitä, ”mitkä ovat normaalit työtavat”.

– Valtuustossa kunnanhallituksen jäsenet äänestävät omia esityksiään vastaan, muutosesitysten puolesta, sen jälkeen kun ovat yksimielisesti kunnanhallituksessa asian päättäneet.

– Ja kunnanhallituksen puheenjohtaja (Matti Puotila, kok,) käyttää valtuustossa puheenvuoron, että asia on niin huonosti valmisteltu, että lähetetään vain uudestaan valmisteluun.

Onko aloite kuitenkin suunnattu kunnanhallituksen puheenjohtajaan?

– No ei. Mutta kyllähän toimielin toimii puheenjohtajan voimakkaassa ohjauksessa tällä hetkellä. HäSa

– Minusta meillä on ollut erinomainen, yksituumainen kunnanhallitus. En edes muista, mistä olisimme äänestäneet. En koe siltä osin minkäänlaisia pistoksia.

Mikä on kunnanhallituksen toimintakyky?

– Asia on ollut kunnanjohtaja Katariina Koiviston hanskassa. Ei hän ole meille tuonut mitään sellaista esitystä, joka meidän olisi pitänyt viedä valtuustoon. En koe tässä puheenjohtajana syyllistyneeni mihinkään.

– Nämä ovat suhteellisia asioita. Lasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä.

FAKTA

Näin kuntalaki sanoo

Valtuusto voi erottaa kunnan toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kun erottaminen on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Seuraava Hattulan valtuuston kokous on aikataulun mukaan vasta 30. syyskuuta.

Kuntalaki salli valtuuston kokoontumisen myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.