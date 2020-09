Kanta-Hämeen koronatilanne kovenee taas – Lue johtajaylilääkäri Sally Järvelän 10 ohjetta maakunnan asukkaille

Koronakevät on muuttunut koronasyksyksi. Kolmen viikon aikana joka viikko tuplaantuneet tapausmäärät ovat herättäneet meidät kesän rauhallisesta tilanteesta todellisuuteen, jossa korona voi edelleen aiheuttaa merkittävää häiriötä yksilön elämään, mutta myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaan.

Olemme viime viikolla sairaalassa siirtyneet jälleen kriisitilannejohtamiseen, valmiina nostamaan koronapotilaiden hoitoon kohdennettua valmiutta tapausmäärien noustessa ja sitä kautta väistämättä vaikean sairausmuodon saavien hoitamiseksi.

Keväällä Kanta-Hämeessä koronatilanteen hallintaan saattaminen oli upea näyttö kansalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä sekä terveydenhuollon ammattilaisilta. Ohjeistuksia noudatettiin hyvin, yhteinen etu oli arjessa yksilön vapautta suuremmassa asemassa ja riskiryhmien ja sairaalan kestokyvyn suojeleminen näkyi monin tavoin teoissa ja asenteissa. Nyt tarvitsemme teitä uudestaan. Jokaista kantahämäläistä.

Valtakunnalliset rajoitukset ovat vähäiset ja koskevat yksittäistä henkilöä arjessa rajallisesti. Kokoontumisia ja matkustamista koskevat suositukset ovat tärkeitä, mutta eivät yksin ratkaise asiaa. Me yhdessä ratkaisemme.

Seuraavaan olen koonnut ohjeita ja suosituksia, joilla voimme Kanta-Hämeessä ratkaisevasti muuttaa tilanteen kulkua:

10 ohjetta kantahämäläisille

1. Yskimishygieniaa, käsihygieniaa ja turvavälejä noudatetaan tarkasti.

2. Kun turvaväliä ei voida toteuttaa, käytetään maskeja.

Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin,

ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin, Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin , esimerkiksi ennen liikennevälineeseen nousua tai sellaisiin sisätiloihin saapumista, joissa turvavälit eivät toteudu.

, esimerkiksi ennen liikennevälineeseen nousua tai sellaisiin sisätiloihin saapumista, joissa turvavälit eivät toteudu. Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.

Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.

tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle Jos kosket maskia käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.

3. Lievilläkin oireilla (kuume, yskä, kurkkukipu, flunssa) on jäätävä kotiin töistä ja harrastuksista.

4. Testiin hakeudutaan omaan terveyskeskukseen. Testitulos on luotettavampi, mikäli oireiden alusta on yli vuorokausi. Testiin pääset ottamalla yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Omaolossa (omaolo.fi) voit käydä tekemässä arvion koronatestin tarpeesta ja saat ohjeita, miten tilanteessa toimia. Vakavilla oireilla luonnollisesti hakeudutaan keskussairaalan päivystykseen ja mikäli mahdollista, ole ennalta yhteydessä puhelimitse.

5. Testitulosta odotetaan aina karanteeninomaisissa oloissa. Se tarkoittaa, ettei yleisillä paikoilla liikuta, ei käydä töissä, ei harrastuksissa tai kyläillä. Aivan pakolliset liikkumiset julkisilla paikoilla on hyvä tehdä maskia käyttäen. Mikäli samassa taloudessa asuvalla henkilöllä on koronaan sopivia oireita, hän hakeutuu testaukseen. Oireeton kanssa-asuja voi käydä töissä ja kaupassa, mutta ei-välttämättömiä harrastuksia tai tilaisuuksia olisi syytä harkita tarkasti.

6. Mikäli samassa taloudessa asuva henkilö on tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa ja alkaa oireilla, on testitulokseen asti suositeltavaa, että kanssa-asuja toimii karanteeninomaisesti ja välttämättömissä liikkumisissa tai työssä käydessään käyttää maskia.

7. Jos olet asetettuna karanteeniin, on täysin ehdotonta noudattaa siihen liittyviä rajoituksia, jotka terveydenhuollon ammattilainen aina ohjeistaa karanteenipäätöksen lisäksi. Korona on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka leviämisen estämiseksi ja rajaamiseksi on tehtävä kaikki tehtävissä oleva.

8. Vältä tarpeetonta tai ei-välttämätöntä liikkumista ja oleskelua väkijoukoissa.

9. Käytä harkintaa erilaisten juhlien järjestämisessä epidemia-aikana. Perhejuhlien osalta pyri rajaamaan vierasmäärää tiukasti mahdollisuuksien mukaan.

10. Huomioi riskiryhmäläiset erityisesti varotoimia noudattaen.