Kymppitien risteyssillan uusi kaide voi aiheuttaa vaaratilanteita – Ely-keskus: Palautteeseen on reagoitu

Kylmälahden risteyssiltojen korjauksen jäljiltä valtatie 10:lle on jäänyt näköeste, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita. Vaaranpaikan turvallisuutta on mahdollisuus parantaa monin eri keinoin.

Elokuussa valmistuneen Kylmälahden risteyssiltojen korjauksen jäljiltä valtatie 10:lle on jäänyt näköeste, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Lukijaamme on ihmetyttänyt kaide, joka estää näkyvyyden käännyttäessä moottoritielle Turun suunnalta kohti Tamperetta.

Kääntyessä on ylitettävä vastaantuleva kaista, ja kaiteen vuoksi vastaantulevan liikenteen havaitseminen on hankalaa.

Kääntyminen voi olla hankalaa etenkin matalalla autolla, jossa näkyvyys ei ole niin hyvä. Isompi auto on myös helpompi nähdä kaiteen takaa.

Ennen risteyssiltojen korjausta paikalla ollut kaide oli matalampi, jolloin näkyvyyskin oli parempi.

Ely-keskuksen siltainsinööri Juha Noeskosken mukaan kaiteesta on tullut palautetta. Palautteeseen on myös reagoitu, ja kaidetta on tarkoitus muuttaa.

– Urakoitsija tulee poistamaan kaiteenpäästä 7–8 aurausverkkoa, jotta näkyvyys paranee.

Jos aurausverkkojen poistaminen ei tuo tarpeeksi näkyvyyttä, voidaan kaide vaihtaa myös matalampaan.