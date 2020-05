Kysely: Huoltajat pääosin tyytyväisiä etäopiskelun onnistumiseen Hämeenlinnassa

Pääosia huoltajista on sitä mieltä, että etäopiskelun aikana ohjeistus koteihin on ollut riittävän selkeää ja oppilailla on tarvittaessa ollut mahdollisuus kysyä lisäohjeita opettajalta etävälineen avulla.

Näin vastasi 86 prosenttia huoltajista ala- ja yläkoululaisten huoltajille Wilma-viestijärjestelmän kautta huhtikuussa lähetettyyn kyselyyn. Vastausten perusteella myös koulun ja kodin välinen viestintä on ollut riittävää.

Vain 16 prosenttia huoltajista koki, että vanhemmilta vaadittiin kohtuuttoman paljon tukea koulutyössä etäopiskelun aikana.

Lue myös: Jopa joka viides koululainen saattaa jäädä kotiin Hämeenlinnassa (7.5.2020)

Tulokset selviävät Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistyksen toteuttamasta huhtikuussa kyselystä, johon vastasi 1629 huoltajaa. Vastaajista noin kaksi kolmannesta oli alakoululaisten huoltajia.