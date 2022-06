Eero Söderberg juhlistaa ensimmäistä kesälomapäiväänsä jäätelöllä ja Inka Laurila menee uimaan – Seminaarin koulun rehtori suosittelee viettämään nyt aikaa läheisten kanssa

Kysyimme Seminaarin koulun kevätjuhlassa koulun vs. rehtorilta ja oppilailta, mitä he aikoivat tehdä kesälomalla ja miten korona vuosi meni koulussa. Vs. rehtori Mira Parikka: – Kesälomaa kannattaa viettää mahdollisimman paljon yhdessä. Sitä tässä ovat ihmiset kaivanneet paljon korona-aikana, että saa viettää aikaa toisten kanssa ja nähdä itselle tärkeitä ihmisiä. Ei tarvitse olla hienoja reissuja tai...

