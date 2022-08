Kysymys & vastaus: Miksi Hattulan koululaisia kuljetellaan taksilla edestakaisin kesken koulupäivää? Johtava rehtori vastaa

Somessa on ihmetelty, miksi osaa Hattulan alakoululaisista kuljetetaan kesken koulupäivää taksilla edestakaisin kielten tunneille Parolan yläkoulun tiloihin. Mistä on kyse, Hattulan johtava rehtori Jari Wihersaari? – Hattulan kaikkien koulujen A2-kielten opetus on koottu yhteen kouluun ja saatu lukujärjestysten sisään järjestämällä oppilaille kyydit. Eli jos vaikka Pekolan koulun oppilas lukee saksaa tai venäjää, hän saa kyydin tunnille...