Kysymys & vastaus: Miksi puhut niin paljon omaa asemaasi koskevasta vaalikelpoisuusasiasta, Johanna Häggman?

Kanta-Hämeen aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja, sairaanhoitajana työskentelevä Johanna Häggman (kesk.) on vaatinut toistuvasti ja monissa yhteyksissä, viimeksi mielipidekirjoituksessa Hämeen Sanomissa (HäSa 30.9.), että myös hyvinvointialueen työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus päästä aluehallitukseen. Miksi puhut juuri tästä asiasta näin paljon, Johanna Häggman? – Aluehallitus on toimielin, jossa pääsee vaikuttamaan asioihin parhaiten. Hallintosääntömme on tällä hetkellä tiukempi kuin mitä laki...