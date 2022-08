Kysymys & vastaus: Toimiiko Linnanpuistossa kesäkahvilaa enää jatkossa?

Kesäkahvilatoiminnan kannattavuuden ylläpito Hämeenlinnan Linnanpuistossa on ollut vaikeaa erityisesti tänä kesänä. Kesäkahvila on joutunut siirtymään puistossa järjestettyjen useiden tapahtumien takia, mikä on aiheuttanut keskeytyksiä liiketoimintaan. Kaupungin maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki, vuokraako kaupunki kesäkahvilapaikkaa enää jatkossa Linnanpuistossa? – Jos mietitään ensi kesää, todennäköisimmät vaihtoehdot ovat, että kahvilan paikkaa siirretään tai kesäkahvila jätetään Linnanpuistosta kokonaan pois. Nykyiseen...