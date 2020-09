Lahden bussitehtaan väelle luvataan apua muuntokoulutuksesta ja sähköautoklusterista

Lahden bussikoritehtaan irtisanottaville voisi löytyä uusia työpaikkoja muuntokoulutuksen ja sähköautoklusterin perustamisen kautta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Tehtaalla perjantaina vieraillut Lintilä totesi, että esimerkiksi sähköasentajista on tällä hetkellä valtava pula. Liikenne sähköistyy vauhdilla, latauspaikkoja tarvitaan lisää ja akkutehtaita on tulossa.

– Olisi loistava mahdollisuus tuoda Lahden alueelle. Täällä on sitä porukkaa. Työttömyys on korkea, mutta hyvistä työporukoista on pula, Lintilä sanoi.

Lahden bussikoritehtaan työntekijät ovat Lintilän mukaan omalla erikoisalallaan maailman parhaita, mutta kysyntää tämän alan osaamiselle on nyt vähän. Siksi on tärkeää saada muuntokoulutus käyntiin nopeasti.

Lintilän mukaan työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyspuolen palveluja pyritään vahvistamaan Lahden tarpeiden mukaan. Lintilä kertoi keskustelleensa myös Keskon pääjohtaja Mikko Helanderin kanssa. Kauppakonserni on Lintilän mukaan kiinnostunut syventämään yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä osallistumaan muuntokoulutuksen markkinointiin ja materiaalituotantoon.

– Tästä saataisiin ehkä uusia toimintatapoja aikaiseksi, Lintilä sanoi.

Alueen työttömyys korkea jo ennestään

Ruotsalaisen Scanian omistama SOE Busproduction ilmoitti maanantaina sulkevansa tehtaansa, joka on työllistänyt yli 340 ihmistä. Työpaikkoja on häviämässä ainakin 260, mikä on kova isku Päijät-Hämeen seudulla, jossa työttömyys on jo valmiiksi korkea.

Tehtaalla olivat mukana myös lahtelainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Skinnari kommentoi spekulaatioita Lahden tehtaan korituotannon siirrosta Puolaan tai Kiinaan todeten, ettei maailman pelikenttä ole tasainen.

– Ilman muuta on hintakilpailua, mutta meidän pitää kilpailla laadulla. Meidän pitää olla maailman parhaita sähköisen liikenteen kehittämisessä, Skinnari sanoi.

Pekonen kiitteli tehtaan väen yhteishenkeä ja sanoi, että sitä on pystyttävä hyödyntämään.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen peräsi maanantaina valtiolta samanlaista tukea kuin Naantalille ja Jämsälle on luvattu, kun niiltä häviää satoja työpaikkoja jalostamon ja paperitehtaan sulkemisen myötä.