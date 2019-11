Lahdessa paljastui kaksi ammattimaista kannabiskasvattamoa - Poliisi: Ei yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Lahdessa on valmistumassa poliisitutkinta, jossa on kyse ammattimaisesta kannabiksen kasvattamisesta. Tutkinnassa on takavarikoitu yli 200 kannabiskasvia ja 3,4 kiloa marihuanaa sekä muun muassa kokaiinia, MDMA:ta ja amfetamiinia, Hämeen poliisi kertoo.

Lisäksi poliisi takavarikoi liki 76 000 euroa käteistä, yli 220 000 euron arvosta koruja ja kelloja sekä 18 500 euron edestä muuta arvo-omaisuutta.

Omaisuuden epäillään olevan peräisin pitkään jatkuneesta kannabiksen kasvatuksesta.

Kasvattamoja on poliisin mukaan ollut kaksi ja ne ovat sijainneet Lahden koillisosassa Heinolan suunnassa, kertoo tutkinnanjohtaja Pälvi Suokas .

Törkeistä huumausainerikoksista epäillään kahta naista ja kolmea miestä. Kahden miehen hallusta löytyi tutkinnassa aseita, joista osa oli luvattomia. Juttuun liittyy myös kuudes epäilty, alle kolmekymppinen mies, jota epäillään vähäisemmistä huumausainerikoksista.

Kuulustelussa osa epäillyistä on kiistänyt rikokset ja osa ei ole kommentoinut epäilyjä lainkaan, Suokas sanoo.

Poliisin tutkinnan perusteella epäilty huumausainerikollisuus ei ole osa järjestäytynyttä rikollisuutta.

– Tutkinnassa ei saatu yhteyttä sillä tavalla kuin me puhumme, että on juttu, jossa on järjestäytyneen rikollisuuden epäily, mutta henkilö- ja tuttavapiirin perusteella yhteys tuli. Onko sitä kautta mennyt ainetta jakeluun, ei osata sanoa, Suokas sanoo STT:lle. STT

Lue myös: Hämeenlinna isojen kaupunkien rinnalla huumeiden käyttörikoksissa (13.11.2019)