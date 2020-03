Läheisten vierailut riskiryhmiin kuuluvien hoitopaikoissa ja asumispalveluissa päättyvät kokonaan

Suomessa on tällä hetkellä tehohoidossa yhden tai kahden käden sormilla laskettava määrä ihmisiä, kertoi johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa torstaiaamuna.

Varmistettuja koronatapauksia on tämän hetken tietojen mukaan 359, mutta todellinen tautitapausten määrä on todennäköisesti merkittävästi suurempi, sillä testejä ei voida tehdä kaikille.

Salmisen mukaan epidemian kestossa puhutaan kuukausista eikä epidemiahuipun arviointi ole vielä mahdollista. Todetut tautitapaukset painottuvat asukasmäärältään suurimpiin kaupunkeihin ja alueisiin.

Salmisen mukaan Suomi noudattaa testaamisessa samaa tapaa kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat.

– Tärkeintä on huolehtia siitä, että ihmiset, jotka tarvitsevat hoitoa sairaalassa, testataan, koska tämä vaikuttaa hoitoon. On tärkeää varmistaa myös, että terveydenhuollon henkilökunta testataan hyvin matalalla kynnyksellä, jotta he eivät ole töissä tartunnan saaneena, Salminen sanoi.

Tämän lisäksi osa ulkomailta palaavista testataan. Salmisen mukaan testattuja on tällä hetkellä yli 3 000 ja testejä pystytään tekemään päivässä 1 500 kappaletta.

– Joka päivä ei näin monta testiä tehdä. Eilen on tehty 1 100 testiä. Meillä on tällä hetkellä isompi testauskapasiteetti kuin mitä käytettiin Kiinassa väestöön suhteutettuna. Kaupalliset testit tulevat markkinoille vähitellen, Salminen sanoi torstaina.

Joka kotiin tulossa ohjeet

Jokaiseen kotiin tulee kirje toimintaohjeista, ja kirje on ajastettu niin, että sen pitäisi tulla jokaisen postiluukusta huhtikuun ensimmäiseen viikonloppuun mennessä.

Lisäksi kunnat tulevat saamaan sosiaali- ja terveysministeriöltä tarkat ohjeet palveluiden järjestämisestä. Tässä on kyse erityisesti karanteenioloihin kehotettujen ikäihmisten ja perussairaiden palveluista. Esimerkiksi kotihoidon järjestämiseksi annetaan erityiset ohjeet tartuntariskin minimoimiseksi.

– Tulemme antamaan yksityiskohtaisia ohjeita. Ensimmäinen on viesti kunnille perustason palveluiden osalta. Niitä ei missään nimessä pidä ajaa alas, vaan perustason pitää toimia erittäin hyvin ja erittäin efektiivisesti, jotta erikoistasolle ei synny tunkua, totesi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Ohjeita annetaan myös ensihoitoa, päivystystä ja tehohoitoa koskien.

– Annamme ohjeen myös siitä, miten sairaaloissa pitää elektiivistä, ei kiireellistä hoitoa ajaa alas, Varhila sanoi.

Yli 70-vuotiaita maassa liki 900 000

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan kaikille yli 70-vuotiaille tehdään tarkat ohjeet suojautumisesta. Heitä on Varhilan mukaan maassa yli 880 000.

Kiuru totesi tiedotustilaisuudessa, että läheisten vierailut riskiryhmiin kuuluvien luona päättyvät kokonaan, etteivät he altistu koronavirukselle.

– Sukulaisten ja läheisten vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa päättyvät, Kiuru sanoi.

Kasvokkain tapaaminen korvautuu Kiurun mukaan jatkossa yhteydenpidolla puhelimitse tai muiden etäyhteyksien mahdollistavien laitteiden välityksellä.

– Tämä on erityisen tärkeää sen takia, että ihmiset eivät kokisi itseään yksinäiseksi näissä poikkeusoloissa.

Kiurun mukaan tärkeintä on välttää kontakteja ja pitää reilun metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.

– Voi tulla eteen välttämättömiä reissuja lääkäriin tai kauppaan. Jos on välttämätöntä toimittaa joitakin arjen asioita, eikä saa lähipiirin ihmisiltä apua, aivan välttämätön kaupassa tai terveyskeskuksessa käyminen on mahdollista. Se on suoritettava niin, että ihminen ei joudu riskeille alttiiksi.

Kiuru painotti sitä, että ikäihmisten kannattaa liikkua myös kotona ja pitää kunnosta huolta.

– Tältä osin on tärkeää pitää huolta siitä, että yli 70-vuotiaat pääsevät jaloittelemaan ja erityisen tärkeää on myös kotona tuo liikunta.

Kasvanut kysyntä aiheuttanut lääkkeiden toimitusvaikeuksia

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kehotti suomalaisia välttämään lääkkeiden hamstrausta. Saatavuudessa ei ole hänen mukaansa akuuttia ongelmaa. Kasvanut kysyntä on kuitenkin aiheuttanut toimitusvaikeuksia.

– Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lääkehuollon ja lääkkeiden jakelun kehittämistä ja tulee tarvittaessa antamaan yksilöiviä määräyksiä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi, Pekonen sanoi.