Unohtuvatko turvavälit kuumimpaan sesonkiaikaan? Yksilön vastuu korostuu lähimatkailukohteissa

Kanta-Hämeen suosikkikohteissa kävijävirta on vahvistunut juhannuksen jälkeen. Poikkeusolot näkyvät edelleen erilaisina järjestelyinä, mutta lopulta turvavälien toteutuminen on asiakkaista kiinni.

Kanta-Hämeen lähialueen matkailukohteisiin virtaa nyt kävijöitä. Kuinka korona otetaan huomioon kuumimpaan sesonkiaikaan?

Tiirinkosken Tehtaan kahvilassa pöytiä desinfioidaan ja turvaväleistä muistuttavat laput lattiassa, seinillä ja pöydissä. 35 asiakaspaikan kahvilassa pöydät ovat selvästi erillään toisistaan.

Lopulta vastuu turvaväleistä on kuitenkin asiakkailla.

– Ihmisten pitää itsekin huolehtia, että jos annetaan ohjeet, niin niitä pitää noudattaa, tehtaan pitäjä Nina Toivonen sanoo.

Ei kokoaikaista valvontaa

Myös muissa kohteissa luotetaan ihmisten omaan harkintakykyyn, jota tuetaan kylteillä ja käsideseillä.

– Emme ole huomautelleet ihmisille turvaväleistä, meillä ei ole kokoaikaista valvontaa. Ihmiset osaavat kyllä aika hyvin väistää ja pitää turvavälit jonoissa, Naivistit Iittalassa -näyttelyn asiamies Ulla Heinonen sanoo.

Heinonen on huomannut, että jonotustilanteen ulkopuolella huoli turvavälien pitämisestä painuu kuitenkin usein pois mielistä.

– Ehkä se pelko on vähän kadonnut, Heinonen sanoo.

Hämeen linnan laajalla alueella turvavälien toteutuminen riippuu paljon kävijöistä.

– Jotta voisi sanoa sadan prosentin varmuudella turvavälien toteutumisesta, niin pitäisi olla jatkuvasti seuraamassa ihmisiä, palvelukoordinaattori Terhi Kiskonen sanoo.

Kävijärajoituksia on vielä voimassa

Poikkeusolot vaikuttavat edelleen Hämeen linnan opastettuihin kierroksiin.

Normaalin 50 hengen sijaan kierroksia järjestetään 20 hengelle ja ne keskittyvät ulkotiloihin.

Linnan kupeessa toimivassa Vankila-museossa on peruttu yleisökierrokset ja kävijämäärä on pyritty pitämään 50 hengessä kerrallaan. Linnan alueella sama rajoitus on 500 henkeä.

Naivistien näyttelytalossa ihmiset viihtyvät keskimäärin puolen tunnin ajan, joten väen vaihtuvuus on nopeaa.

– Tiloihin saa päästää sata ihmistä, mutta olemme pitäneet sen rajan 50 ihmisessä kerralla. Se pysyy aika luonnossaan, Heinonen sanoo.

Kävijämäärät kasvaneet juhannuksen jälkeen

Kaikkien kohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet heinäkuussa. Tilanne vaihtelee, jos lukuja verrataan viime kesään.

Tiirinkoskessa kävijöitä on riittänyt normaalia kesää enemmän.

– Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä. Edellisiin kesiin verrattuna on enemmän kävijöitä, Toivonen sanoo.

Hämeen linnassa kävijämäärät laahaavat edelleen normaaliin kesään verrattuna, sillä tavallisesti iso osa kävijöistä tulee ulkomailta. Juhannuksen jälkeen on kuitenkin näyttänyt paremmalta.

Myös Iittalassa ollaan vielä jäljessä totutuista kävijämääristä. Kesäkuun kävijämäärät olivat Heinosen mukaan 65 prosenttia viime kesästä.

Heinäkuussa kävijämäärät ovat kuitenkin nousseet 280–320 ihmiseen päivässä, kun viime vuonna heinäkuun keskiarvo oli 250 ihmistä.

Naivistien ennätyskävijämäärä on vuodelta 2018, jolloin 30-vuotisjuhlaa juhlineen näyttelyn kävijämäärä nousi yli 20.000 henkeen.