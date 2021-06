Lähitaidetta voi lähteä katsomaan vaikka pyöräretkelle – Katso tästä vinkit Hämeenlinnan julkisten teosten kierrokselle

Hämeenlinna on erilaisten muistomerkkien ja julkisten teosten luvattu kaupunki.

Jean Sibeliuksen patsas, pääkirjaston edessä ratsastava Kullervo ja taidemuseon edustalla ohikulkijoita tervehtivä Vasikanjuottaja sekä monet muut ovat useimmille tuttuja.

Kaupungista löytyy myös kuitenkin iso joukko hieman vähemmän tunnettuja julkisia teoksia, joihin voi kesällä käydä tutustumassa vaikka polkupyöräretkellä. Samalla voi esimerkiksi kurkistella, millaista on nykyään uudehkoilla Harvoilanmäen ja Poltinahon asuinalueilla.

Auringon piirissä on kolmiosainen teossarja, joka on syntynyt kuvanveistäjien Olli Larjon ja Anssi Taulun sekä kirjailija Olli Jalosen yhteistyönä. Teoskokonaisuus kulkee linjana Hämeenlinnan kantakaupungin lävitse aikansa suuresta rakennushankkeesta toiseen.

– Aurinkoteoksen osat kuvaavat omalla tavallaan ihmisen asuinpaikkoja ja ajan kerroksellisuutta. Kaikissa on mukana kuvioita ja kertomuksia kulkuväylistä, ajasta, kartoista ja tähtitaivaalta, kertoi Olli Larjo teoksen kolmannen osan paljastustilaisuudessa.

Punainen aurinko loistaa Harvoilanmäessä vuoden 2007 asuntomessualueen korkeimmalla kohdalla. Se sitoo Harvoilanmäen alueen historiaan ja aikaan. Vuosien kiertokulkua teoksessa mitataan auringon avulla.

– Mäen laen ympärille alenevaan rinteeseen on merkitty pronssisilla reliefeillä ja veistoksilla luonnonkiviä, jotka sijaitsevat niin, että ne muodostavat osia suuresta tähtikartasta. Tällaisia tähtitieteen historiaan kuuluvia kivi-instrumentteja on löydetty eri puolilta maailmaa vuosituhansien takaa, vinkkasi kirjailija Olli Jalonen teosta vuosia sitten esitellessään.

Punaisen auringon tiilet on valittu Verkatehtaan purkutiilistä. Sen sisarteosta Mustaa aurinkoa (2007) voi tänä kesänä ihailla lähinnä koronarokotusten lomassa, sillä se koristaa Verkatehtaan lasipihan lattiaa.

Siihen on upotettu muun muassa Poltinahon asuinalueelta löydettyjä hylättyjä metalliesineitä. Teos kuvaa auringonpimennyksen hetkeä, jolloin auringon reunaan syntyy kirkas välähdys, eräänlainen timanttisormus.

Teoksen kolmas ja uusin osa, Sininen aurinko (2017) kohoaa Poltinaholla Rakuunankadun ja Kruununkadun risteyksessä. Kymmenestä hiotusta ja uurretusta luonnonkivestä koostuvasta kokonaisuudesta löytyy muun muassa kiveen uurrettu kartta kaupunkia halkovista väylistä. Nimensä teos on saanut vedestä. Kiviin on hiekkapuhallettu muinaisen järven rantaviivaa.

Teos oli alun perin tarkoitus tehdä Harvoilanmäeltä valituista kivistä, mutta lähes 10 vuodeksi venyneen tauon aikana valitut kivet ehtivät kadota. Korvaavat löytyivät kaupungin varastolta.

Moniaistista teosta voi paitsi katsella myös tunnustella tai kuunnella QR-koodin avulla.

Kuinka monesti olet ohittanut Hattelmalantiellä koulutuskeskus Tavastian edustalla sijaitsevan, metallinhohtoisen, tuulen tahdissa liikkuvan häkkyrän?

Pysähdy ensi kerralla katsomaan, sillä 60 turbiinista koostuva taideteos on nimeltään Myötätuuli ja se on arkkitehti Reijo Perkon käsialaa. Miehen kenties tunnetuin teos on Otaniemen teekkarikylän Dipolin pihalle vuonna 1968 toteutettu Käpy-veistos.

Myötätuuli paljastettiin vuonna 2009 Koulutuskeskus Tavastian juhliessa kymmenvuotistaivaltaan.

Lähes Hattelmalantien toisella puolella, asuntolahotelli Punaportin edustalla ohikulkijaa on vuodesta 1988 lähtien tervehtinyt kuvanveistäjä Matti Peltokankaan Kevät.

Mistään keväisen hempeästä teoksesta ei ole kyse, sillä punaisesta pallograniitista muotoiltu jyhkeä veistos oli ainakin paljastushetkellään maamme suurin yhtenäisestä kivilohkareesta tehty monumentti. Painoa sillä on noin 65 000 kiloa.

Kevät oli aikanaan Peltokankaan ensimmäinen julkinen kiviveistos. Sittemmin hän on toteuttanut esimerkiksi presidentti Lauri Kristian Relanderin muistomerkin Alhaalta ylös, sisältä ulos Helsingin Etu-Töölöön.

Lyhyen matkan päässä Keväästä ja Myötätuulesta, Myllymäen päällä, voi tutustua myös kuvanveistäjä Raimo Heinon Konerytmiin. Vanajaveden Opiston nykyisestä pihasta löytyvä teos on jo vuodelta 1971 ja se paljastettiin silloisen Hämeenlinnan teknillisen koulun pihalle.

Koneen osien rytmiikkaa kuvaavaa teosta on kutsuttu myös nimillä Humaltunut kampiakseli ja Teknillinen ratkaisu.

Moni on tietämättään kantanut itsekin mukaan paljon mitaleita ja juhlarahoja suunnitelleen Raimo Heinon taidetta, sillä hänen käsialaansa on myös lakan marjoja ja kukkia kuvaava reliefi, joka on kuvattuna suomalaiseen kahden euron kolikkoon.