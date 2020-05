Laiton uhkaus ja ampuma-aserikos Forssassa – Paikalle ainakin neljä poliisipartiota suojavarusteissa

Forssassa Helsingintiellä todistettiin viime viikon torstaina varsin näkyvä poliisioperaatio, kun ainakin neljä poliisipartiota otti kiinni yhden henkilön epäiltynä laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta.Poliisi on aiemmin ollut vaitonainen tapauksesta, mutta nyt epäiltyä...

Forssassa Helsingintiellä todistettiin viime viikon torstaina varsin näkyvä poliisioperaatio, kun ainakin neljä poliisipartiota otti kiinni yhden henkilön epäiltynä laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta.Poliisi on aiemmin ollut vaitonainen tapauksesta, mutta nyt epäiltyä on kuulusteltu, ja poliisi voi kertoa joitakin tapaukseen liittyviä yksityiskohtia.Epäilty on päästetty vapaaksi, mutta tutkinta on yhä kesken. Tapauksessa ei loukkaantunut ketään, eikä ampuma-asetta käytetty….