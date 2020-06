Lakkautetaanko Janakkalan kunnan kirjastoautotoiminta? – Sivistysjohtaja: "On vain kaavailuja"

Sivistysjohtaja Jouni Wilpolan mukaan kirjastoautokysymystä pohditaan syksyn talousarviota laadittaessa. "Meillä on pitkät listat, joissa etsitään säästökohteita."

Janakkalassa liikkuu huhuja siitä, että kunta olisi lakkauttamassa kirjastoautotoiminnan.

Sivistysjohtaja Jouni Wilpola kertoo, ettei ole tällä hetkellä valmistelemassa kirjastoautotoiminnan lakkauttamista sivistyslautakunnalle ja että asiaa ei olla nyt viemässä päätöksentekoon.

– Ei ole mitään esityksiä kirjastoauton toiminnan päättämiseksi. On vain kaavailuja. En edes tiedä, mistä nämä jutut ovat lähteneet, Wilpola toteaa.

Wilpola puhuu ”tästä hetkestä”. Kunnassa etsitään kuitenkin Wilpolan sanoin ”tiheällä kammalla” säästökohteita myös sivistystoimen puolelta.

Syksyllä, kun talousarviota laaditaan, kirjastoautokysymys on Wilpolan mukaan ajankohtainen ja muiden asioiden joukossa käsiteltävänä.

– Kunta on alijäämäinen. Meillä on pitkät listat, joissa etsitään säästökohteita. Kirjastoauto on listalla varmasti yksi asia, mitä pohditaan.

Yhteinen auto Hattulan kanssa?

Entä mitä tarkoittaa sivistyslautakunnan tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa maininta kirjastoauton yhteishankinnasta Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa? Summaksi on merkitty 151 000 euroa?

Se liittyy Wilpolan mukaan aikaisempaan kaavailuun, jossa Janakkala olisi ostanut käytetyn kirjastoauton yhdessä Hattulan kanssa.

– Eräs kunta Pohjois-Suomessa oli luopumassa kirjastoautotoiminnasta. Olimme varautuneet siihen, että olisimme tehneet autosta tarjouksen.

Autoa ei laitettukaan tarjouspyyntöön, joten idea kuivui kokoon.

– Emme ole pitkiin aikoihin tarvinneet koko autoa. Olemme käyneet naapurikuntien kanssa pitkään neuvotteluja siitä, voisiko autoa ottaa yhteiskäyttöön, jolloin auton pitäminen olisi järkevää.

Wilpola antaa teoreettisen esimerkin: Jos esimerkiksi Hattula osallistuisi kustannuksiin, kirjastoauto voisi liikkua kaksi päivää Hattulassa ja kolme päivää Janakkalassa.