Lammi-viikolla 10-vuotisjuhlavuosi

Tarjolla on muun muassa teatteria vauvoille, uusien lammilaisten ilta ja Lux Lammi -valotapahtuma.

Järjestyksessään kymmenes Lammi-viikko alkaa varaslähdöllä jo lauantaina 17. elokuuta, sillä Riikosten kylällä raikaa rokki kaikkien aikojen toisilla Rapufesteillä.

Sunnuntaina 18.8. musiikin tekeminen jatkuu ukulele-kurssilla. Samana päivänä vietetään Turvantalolla myös VII Pillipäiviä, joissa teemana on lammilainen muusikko ja soitinrakentaja, jo edesmennyt Pentti Mäkelä . Tapahtuman ensimmäistä päivää vietetään lauantaina kanta-Hämeenlinnassa.

Lammi-viikon varsinaisena avauspäivänä maanantaina 19.8. vauvaperheitä hemmotellaan Hämeenlinnan kaupunginteatterin Toukkaset-vauvateatteriesityksellä Lammin kirjastolla kello 17.

Samaan aikaan kokoonnutaan Lammi-viikon avajaistilaisuuteen Peltolehdon taloon.

Viikon aikana nautitaan teatterista, runonlausunnasta, musiikista, kuvataiteista sekä tekstiili- ja valotaiteesta.

Urheilulajeina ovat tänä vuonna kävely, pickle-ball ja pesäpallo. Historia-aiheissa sukelletaan Lammin juutalaisten kohtaloihin sodan aikana, Lammin vanhan sairaalan muistoihin, kirkonkylään ennen vanhaan, Lammin asutuksen kehitykseen ja tarinoihin hautausmaan muistomerkkien takana.

Vanhaan tyhjillään olevaan sairaalaan Kuusimäessä on luvassa opastettuja kierroksia. Paikalle on tulossa rakennuksessa sen sairaala-aikoina työskennelleitä ja heidän jälkeläisiään kertomaan muistojaan.

Perjantaita 23.8. vietetään taiteiden illan hengessä. Nuoret taiteilevat kunnantalon graffitiseinään uudet maalaukset Hämeenlinnan nuorisotyöntekijöiden johdolla, ja kaupat ovat avoinna normaalia pidempään.

Kello 16 alkavaan toritapahtumaan mahtuu vielä torimyyjiä. Tapahtuman aluksi Lammin eläkkeensaajien näytelmäryhmä esittää Miia Koskisen käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän. Torilla julistetaan myös Lammin Kotiseutulehden sukkakilpailun voittajasukat, ja äänestäneiden kesken arvotun palkinnon saaja.

Torille katetaan vaikuttamisen pöytä, jossa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa ja kertovat, miten yhdistystoiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa asioihin kotikulmilla.

Illan aikana vietetään myös uusien lammilaisten iltaa. Peltolehdossa uudet asukkaat voivat täyttää kyselylomakkeen kello 16–20.

Kirjastolla on kello 16.30 kirjailijavieraana Mika Nikkilä , joka kertoo aavemetsästyksestä ja esittelee uutta kirjaansa. Kello 18 Lammin kirkossa esiintyy kaikkien aikojen ensimmäisen The Voice of Finland -kilpailun finalisti Jesse Kaikuranta yhdessä Peter Engbergin kanssa.

Toritapahtuman päätyttyä kunnantalolla alkaa Lux Lammi– iloa ja valoa Lammille -tapahtuma, joka toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin minipilottina.

Ormajärven lintulavalla bongaillaan Karri Jutilan johdolla lepakoita ja muita yöeläjiä kello 21 alkaen.

Taiteilija Petri Silvosella on ateljeellaan avoimet ovet kello 19–23.

Lauantaipäivä 24.8. käynnistyy perinteisellä pesispuulaakilla, jonka järjestää Lammin Luja.

Kello 11 Lykky ry:n Vanhaa Lammia -kävelyretki lähtee Peltolehdosta kierrokselle kirkonkylällä. Retkelle johdattelee Matti Siivonen .

Sunnuntaina 25.8. eli Lammi-viikon päätöspäivänä ukulele-kurssilaiset esiintyvät Peltolehdossa kello 16 alkavassa päätöskahvituksessa.

Sirkka Välivehmas johdattaa hautausmaakävelylle kello 11.30, ja Lammin soittokunta esiintyy tapulisoitossa kello 12.30.

Athos-säätiöllä on sunnuntaina avoimet ovet, ja kello 14 alkaa Bel Canton ystävät ry:n yksinlaulajien konsertti. Pianistina on Markku Helko . HÄSA