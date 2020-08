Lammin Untulan kentän kauan kaivattu korjaustyö on vihdoin alkanut - Olympiavoittajan kotikenttä saa uudet pinnat

Lammilla on odotettu maineikkaan kentän kunnostusta vuosikaudet.

Untulan urheilukentän peruskorjaus on vihdoin alkanut Lammilla. Kunnostusta on toivottu ja odotettu vuosikaudet, mutta se on aina siirtynyt.

Nyt kentän lähistöllä rakennetaan parhaillaan uutta katua eli Untulantiestä lähtevää Venerannantietä. Työt tehdään samalla kertaa, ja niiden on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Venerannantie on uusi 130 metrin mittainen katuosuus, joka rakennetaan nyt. Samalla rakennetaan paineviemäri ja vesijohto sekä Telian ja Elenian verkostoa.

Uutta pintaa ja vesipiste

Untulan kentän peruskorjauksen yhteydessä sen juoksuradan pinta uusitaan osin yleisurheilupinnoitteella ja osin kivituhkalla. Yleisurheilupinnoite tulee radan pääsuoran lisäksi myös pituus- ja korkeushyppy- sekä keihäänheittopaikalle. Kuulantyöntöpaikalla vanha nurmikko kuoritaan pois ja sen tilalle tulee kivituhkaa.

Kentän nurmikkoa on kunnostettu ja paikattu jo ennen varsinaisen peruskorjaustyön aloittamista. Kentän nurmialue onkin käytettävissä varatuilla vuoroilla myös töiden ollessa käynnissä.

Peruskorjauksen yhteydessä kentälle tehdään vesiliittymä ja kentän reunaan tulee vesipiste juoma- ja kasteluveden ottamista varten. Kentän katsomoa on jo korjattu ja pelaajille on tuotu katokset ja urheiluvälineille varastokontti.

Untulan kenttä on valmistunut vuonna 1954. Kuuluisa siitä tuli viimeistään, kun Lammin Säkiää edustanut keihäänheittäjä Heli Rantanen voitti olympiakultaa vuonna 1996. Untula oli Rantasen kotikenttä. HÄSA

