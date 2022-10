On taas kuukauden tyhjennyspäivä. Ratamestari Jouni Kaukinen työntää traktorin kauhan lantapenkkaan ja peruuttaa saman tien kauhassaan höyryävän lämmintä hevosen kuivikelantaa.

Lantaa tuottavat Koulutuskeskus Salpauksen noin 30 hevosta, jokainen aikuinen laskennallisesti noin kuution verran kuukaudessa.

Hevosen lannan pois kuljetus ja jatkokäyttö on kaupungissa yllättävän iso ongelma. Sen piti ratketa valtakunnan korkeimmalla tasolla vuonna 2015, mutta tilanne jatkuu.

Tyhjennyspäivänä Salpauksen tallin eteen saapuu Neova-yhtiön rekka kahden kontin kanssa.

Neova on entinen Vapo, joka oli aiemmin tunnettu energiaturpeen tuottaja. Nykyisin yhtiö painottaa toimintaansa uusiutuvaan energiaan ja puutarha-alaan. Hevosenlantaa ei mainita strategiassa, mutta puupolttoaine kylläkin. Puupellettiä myydään paitsi polttoaineeksi, myös talleille kuivikkeeksi.

Lannankierrätyspalvelu on tarjolla vähintään viiden hevosen talleille, jotka tilaavat Vapon kuiviketta. Palvelu on tällä hetkellä saatavilla Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Yhtiön sivuilla kerrotaan, että noin 15 hevosen tallille palvelun kustannus on noin 40-45 euroa hevosta kohden kuukaudessa. Lanta kuljetetaan joko maatiloille tai viherpalveluyrityksille kompostoitavaksi.

Salpauksen lantakuorman määränpää on tällä kertaa maatila Lopella.

Hevosenlannan polton salliminen oli yksi hallitusohjelman kärkihankkeista, kun Juha Sipilä (kesk.) aloitti kautensa pääministerinä vuonna 2015. Tuolloin se luettiin yhdeksi uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Lannan käsittely oli pitkään ollut ongelma etenkin taajamatalleille, joilla ei ole omaa peltoa lannan levitykseen.

Ongelma ei ole poistunut mihinkään, vaikka poltto onkin sallittu. Välillä oli muutama helpompi vuosi, jolloin energiayhtiö Fortum kuljetti talleille kuivikkeet ja vei lannat Järvenpäähän poltettavaksi. Palvelu oli tarjolla Etelä-Suomessa vuosina 2015-2021.

Fortumin toiminta helpotti elämää Jokimaalla. Raviradan kupeessa toimii hevosopetuksen lisäksi useita ammattimaisia ravitalleja. Hevosia on valmennuksessa noin 350, joten lantaa syntyy paljon. Ne kuljetettiin Fortumin Järvenpään voimalaan keskitetysti. Palvelu loppui, kun Fortum myi kaukolämpötoimintaansa. Lannan poltto ei ollut kannattavaa.

– Nyt kukin talli huolehtii itse lannan kuljetuksesta. Se on valitettavaa, pahoittelee Salpauksen tallimestari Senja Friberg. Salpauksella on yhteistyötä vain viereisen ponitallin kanssa.

Yhteistyötä haittaa se, että talleilla käytetään eri kuivikkeita. Myös Orimattilan Hevoskylässä on päädytty tallikohtaisiin ratkaisuihin. Hevoskylässä on 13 tallia ja noin 200 hevosta.

Neovan lannankierrätyspalvelu on tarjolla vähintään viiden hevosen talleille Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Sopimukseen kuuluu, että tallit tilaavat Vapolta turvetta tai puupellettiä.

Maanparannusaineita valmistava Biolan toimittaa turvetta ja ottaa vastaan broilerin- ja hevosenlantaa Varsinais-Suomessa.

Palveluun voidaan ottaa rajoitetusti mukaan uusia talleja, kunhan lastaus onnistuu, kertoo Neovan myyntipäällikkö Markku Punkari.

Yhtiön sivuilla kerrotaan, että noin 15 hevosen tallille palvelun kustannus on noin 40-45 euroa hevosta kohden kuukaudessa.

– Tämä on meille pienimuotoista palvelutoimintaa, jota hoitaa yksi kuljetusyritys. Kuivike voi olla pellettiä tai turvetta. Loppukäyttäjät ovat maatiloja tai viherrakentajia, jotka kompostoivat lannan.

Lannan keruu on perua Vapon aiemmasta kokeilusta polttaa hevosenlantaa. Kokeilu päättyi nopeasti.

– Ei märkää voi polttaa! Se pitää sekoittaa kuivaan ainekseen, millä on hirmu työllistävä vaikutus. Lannatkin ovat erilaisia.

Toinen ongelma on keräilyn alkupäässä.

– On aika vievää ja kallistakin kerätä lantaa pieniltä talleilta 10–20 kuutiota kerrallaan. Paikat ovat usein ahtaat nykykalustolle.

Lantalan katon pitäisi olla myös hyvin korkealla, jotta sieltä voisi nostaa lantaa rekan kyytiin kuormaajalla. Toinen vaihtoehto on lannan siirto rekkaan tallin omalla traktorilla, mutta se vie aikaa – ja kuljetusyrittäjän odotusaika maksaa. Pikkutalleilla ei edes välttämättä ole traktoria.

Niissä ratkaisuna voi olla lannan kärräys ulos tallista päivittäin vaihtolavalle, jolloin lastaus rekan kyytiin onnistuu hyvin. Ongelmatonta tämäkään ei ole:

– Usein on toiveena, ettei hevosia ja ratsastajia saisi häiritä.

Juuso Holttisen tallissa Jokimaalla on 12 hevosta. Hän käyttää kuivikkeena heinolalaista sahanpurua ja lannat hakee lähiseudun viljelijä – maksua vastaan. Sekä puru että lannan kuljetuskulut ovat kallistuneet.

– Ihan hassu tilanne: kuivittaminen on kalliimpaa kuin hevosten ruokkiminen!

Viljelijöiden kanssa tehdyt sopimukset kuitenkin vaihtelevat talleittain, Holttinen tietää.

– Eihän tämä hyvä tilanne ole, että kukin hoitaa lannan itse.

Lannan käyttö lannoitteena on järkevää, mutta sitä ei kannata kuljettaa kauas eikä mikään tila liioin pysty ottamaan jatkuvasti vastaan satojen hevosten lantaa. Viljelijät pelkäävät myös lannan mukana helposti leviävää hukkakaura-rikkakasvia.

Lannan kaasutus on yksi vaihtoehto. Sen lopputuotteet ovat biokaasu ja lannoite. Jokimaalle suunniteltiin omaa biokaasuvoimalaa vuonna 2019, mutta hanke kaatui lähiseudun asukkaiden vastustukseen.

Lähellä toimii myös jo ennestään kunnallinen biokaasuyhtiö Labio. Se kuitenkin perii lannan tuojilta maksun.

– Hevosenlannan kaasuntuottopotentiaali on vähäinen, joten prosessissa käsitellystä lannasta syntyy kuluja, perustelee Labion toimitusjohtaja Niko Wassholm vastaanoton estettä.

Kierrätys tai hävitys

Jokaisella hevostallilla tulee olla tiivispohjainen lannan varastointitila.

Uusissa lantaloissa on oltava katto tai varastoitava lanta on peitettävä siten, ettei lantavarastoon pääse sadevesiä.

Tallit käyttävät karsinoissa kuivikkeina turvetta, sahan- tai kutterinpurua tai puupellettejä.

Hevosenlantaa voidaan käyttää sellaisenaan lannoitteena peltoon. Vaarana on, että lannan mukana leviää haitallista hukkakauraa.

Lanta voidaan myös kompostoida tai siitä voidaan tuottaa biokaasua.

Hevoslannan poltto on sallittua voimalaitoksissa, mutta käytännössä se on vaikeaa ja kuljetus on kallista.