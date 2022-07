Lantmännen kävi nyt yritysostoksilla Riihimäellä – Ruotsalaisyritys laajenee jälleen Suomessa

Viime vuoden syksyllä Hyvinkäällä pääpaikkaansa pitävän Myllyn Parhaan ostanut Lantmännen-konserni on tehnyt yrityskaupat, joissa JS-Perttula Oy:n ja Ismo Lindell Oy:n osakkeet siirtyvät Lantmännen Agro Oy:n omistukseen. Kauppojen myötä JS-Perttula Oy:llä on Lantmännen Agro-ketjun toimipisteet Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ismo Lindell Oy:n toimipisteet sijaitsevat Kouvolassa ja Lappeenrannassa. JS-Perttula Oy on Lantmännen Agro-ketjuun kuuluva maatalouskauppaa tekevä yritys,...