Lapset ja nuoret pysyvät aktiivisina, kun korona ei katkaise harrastusta – Näin Hämeenlinnassa etätreenataan

Urheilu- ja kulttuuritoimijat ovat keksineet tapoja huolehtia harrastamisesta poikkeusaikoinakin. Juuri nyt on erityisen tärkeää, että lapset ja nuoret pysyvät aktiivisina.

Etätreenaamisen ansiosta harrastus jatkuu myös poikkeusolosuhteissa.

Hämeenlinnassa monet urheilu- ja kulttuuritoimijat ovat keksineet erilaisia tapoja pitää huolta nuorten treenimahdollisuuksista. Tekniikka mahdollistaa videoyhteyden, mutta myös itsenäiselle harjoittelulle jää nyt enemmän aikaa.

HJS tarjoaa vaihtuvia treenejä

Monet urheiluseurat ovat reagoineet tilanteeseen nopeasti. Esimerkiksi Hämeenlinna Cheer Teamissa etätreenit aloitettiin lähes heti, kun tieto harrastusten jäähylle laittamisesta tuli.

Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa junioreille tarjotaan vaihtuvaa treeniä joka päivälle. Treeneissä pidetään yllä kuntoa esimerkiksi lenkeillä ja mäkijuoksuilla. Lisäksi päiviin sisältyy tekniikkaharjoituksia.

Seuran juniori Jaakko Anttila kertoo, että harjoittelulla pysyy ihan hyvin kosketuksissa lajiin.

– Mutta on se vähän tylsää, kun ei pääse kunnolla reenaamaan.

Kavereiden kanssa Anttila on ollut leikkimässä, mutta pihan nurmi on huono pallon kanssa pomputteluun. Yhteys joukkuekavereihin pysyy yllä WhatsAppin avustuksella.

Isä Mika Anttila on paitsi futisvanhempi, myös junioreiden valmentaja. Tylsää iltaisin ei kuitenkaan ole tullut, vaikka jalkapallo on tauolla.

– Kaikkea muutakin on ohjelmistossa. Muun muassa omaa harjoittelua, niin että jaksaa sitten reenauttaa poikiakin.

Soitonopettaja etäyhteydessä

Sibelius-opiston rehtori Mika Hakala kertoo, että 17.–22. maaliskuuta opistolla valmistauduttiin etäopetukseen.

Osa opettajista aloitti etäopetuksen jo maaliskuun puolivälissä. Hakalan mukaan yhteydet etäopetuksessa ovat pelanneet, vaikkei äänenlaatu ole aina ollut päätähuimaavaa.

– Toistaiseksi kodeista on tullut ainakin minulle asti pelkkää hyvää palautetta. Yritämme kaikin mahdollisin keinoin pitää yllä sitä, että tavoitteellinen harrastaminen voisi jatkua mahdollisimman hyvin koronasta huolimatta.

Aikaa itsenäiselle treenaamiselle voi nyt olla entistä enemmän. Etäopetuskeinoilla yritetään tukea itsenäistä harjoittelua.

Kulttuuriharrastamisen jatkuminen poikkeuksellisinakin aikoina on Hakalan mukaan tärkeää, etenkin kun koulut ja monet muut harrastukset laitetaan säppiin ja uutisetkin ovat täynnä koronaa.

Taidetehtäviä koteihin

Myös esimerkiksi Aimokoulu toimittaa lapsille taidetehtäviä kotiin. Jos materiaalien suhteen on tarvetta, voi niitä hakea koululta. Palautetta annetaan ja keskustelua käydään kuvin, sähköpostein ja sosiaalisen median viestimillä.

– Lapset, jotka ovat tällä hetkellä kotona, kaipaavat tekemistä. Tehtävät voivat olla hyvin tervetulleita, jotta lapset pysyvät aktiivisina, kun elämää on rajoitettu, Aimokoulun rehtori Pekka Lehtimäki kertoo.

Lehtimäen mielestä on erittäin tärkeää, että juuri tässä tilanteessa pidetään huolta lasten luovuudesta.

– Asiat, joita aiemmin on tehty koululla, siirtyvät kotiin. Kun taiteellista pohdintaa tehdään kotona uudessa kontekstissa, se voi olla lapsille jopa hyvästä, kun vanhemmat pystyvät paremmin olemaan osa pohdiskelua.

”On tärkeää saada palautetta opettajalta”

Sibelius-opistossa musiikkia opiskeleva Silja Muttonen laulaa ja soittaa klarinettia. Yleensä itsenäistä harjoittelua tulee klarinetilla muutamia 30 minuutin sessioita viikossa. Laulukertoja hän ei laske, kun sitä tulee muutenkin tehtyä koko ajan.

– Koen, että erityisesti laulussa on tärkeää saada palautetta opettajalta, jotta se etenee oikeaan suuntaan. Siksi koen, että on tärkeää olla jollakin tavalla yhteyksissä opettajan kanssa.

Kouluhommia on Muttosen mukaan etänä niin paljon, että se vie harrastuksilta aikaa. Etenkin, jos päivällä tekniikka ei toimi ja työt jäävät illaksi.

– Koulussa ja harrastuksissa ikävöin sitä, ettei pääse tekemään yhdessä asioita. Sosiaaliset mediat ovat onneksi hyviä nykyään, mutta muutaman viikon sisällä alkaa varmaan kaipaamaan ihmiskontaktia eri tavalla, Muttonen sanoo.

Shakkiporukoita netissä

Shakki on kaikkea: taidetta, tiedettä ja urheilua, kerrotaan taannoisen maailmanmestarin Anatoli Karpovin sanoneen. Se on myös poikkeus moneen muuhun harrastukseen, sillä sitä pystytään harrastamaan netissä lähes täysipainoisesti.

Hämeenlinnan Shakkikerhon kevään tapahtumat on muiden harrastusten tapaan peruttu ainakin pääsiäiseen asti. Kerhon puheenjohtajan Simo Torkkolan mukaan nettipelaamista kerholaisten välillä on harrastettu pienimuotoisesti jo aikaisemminkin.

– Sain vinkin eräältä lastenkerholaisen vanhemmalta, että kerhomme juniorit, tai yhtä hyvin aikuiset, voivat muodostaa ryhmän ja pelata keskenään, Torkkola kertoo.

Täsmennyksenä vielä, ettei netissä pelaaminen tarkoita suinkaan vain tekoälyä vastaan pelaamista. Sivustoilla on mahdollista haastaa tuttuja tai tuntemattomia ympäri maailman. Peliseuraa on tarjolla muutaman sekunnin varoajalla ympäri vuorokauden. Torkkola itse pelaa shakkia Chess.com-sivustolla. Lisäksi myös Lichess on suosittu kerhopelaajien ja muiden lajista kiinnostuneiden keskuudessa. HÄSA