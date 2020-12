Ikänurkka: Lapsi- ja ikäystävällinen Hämeenlinna

Mallikelpoinen kaupunki edistää kaikenikäisten asukkaittensa hyvää elämää. Hämeenlinna on hakemuksesta saanut Lapsiystävällinen kunta -statuksen. Hämeenlinna toimii aktiivisesti lasten oikeuksien ja lapsiystävällisten toimintatapojen edistämiseksi. Samat toimintatavat soveltuvat hyvin myös ikääntyvien hämeenlinnalaisten palvelujen suunnitteluun. Kaupunginhallitus on toukokuussa 2020 käynnistänyt ohjelmatyön, joka antaa strategiset suuntaviivat lapsiperhepalveluiden järjestämiselle seuraavalle valtuustokaudelle. Ohjelmatyö tukee toimialoilla tehtävää kehitystyötä. Samoin kaupunginhallitus on perustanut…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.