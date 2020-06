Lasia, lasia, enemmän lasia! – Kanta-Häme on lasiharrastajan aarreaitta

Lasinkeräilijä löytää aarteensa ihan läheltä ja hyvin usein muutamalla eurolla. Legenda suomalaisesta lasista on syntynyt ja elää täällä: Riihimäellä, Nuutajärvellä, Iittalassa ja Humppilassakin.

Tamara Aladinin syvän vihreä, punaiselle jalustalle aseteltu Tornado vangitsee katseeni jo kaukaa, kun kävelen Riihimäen Ison Kirppiksen käytävää.

Tornado kurkottelee kattoa riihimäkeläisen lasinkeräilijän Jarmo Heinosen myyntipöydällä.

Esine ei ole mikään erityinen harvinaisuus, mutta komea se on. Se riittää!

Viime vuonna edesmennyt Aladin on yksi Suomen ja Riihimäen lasin upeimpia muotoilijoita, mutta ei niin tunnettu kuin monet muut. Suomalaisen taide- ja käyttölasin suunnittelijoiden, lasitaiteilijoiden nimilista on loputtoman pitkä.

Yhteistä Tapio Wirkkalalle, Kaj Franckille ja kumppaneille on se, että he ovat kaikki vaikuttaneet samassa lasimaakunnassa. Osittain siksi Kanta-Häme on edelleen lasiharrastajan aarreaitta.

Täältä ovat myös lasin todelliset osaajat: lasinpuhaltajien ammattikunta. Kiitos kuuluu myös todellisille tekijöille!

Lasiharrastus alkoi syntymäpäivälahjasta

Autoalalla pitkään työskennelleen Jarmo Heinosen lasiharrastus alkoi 1960-luvulla hänen saadessaan 30-vuotislahjaksi Aimo Okkolinin suunnitteleman maljakon.

Heinonen on vuodesta 2004 alkaen luopunut lasiesineistään ja ”pikkutavaraa” on edelleen tulossa myyntiin.

– Lasi on kaunista, mutta vanhat kristalliesineet ovat parasta lasia, vaikka niitä ei nykypäivänä oikein arvostetakaan.

Jarmo Heinosen vinkki uusille lasinkerääjille on tutustua alan luetteloihin, joita on muun muassa Suomen lasimuseossa Riihimäellä.

Liikkeellä on huijauksia ja väärennöksiä, joihin ei kannata sortua. Myös Internetissä olevat tiedot saattavat olla vääriä. Usein myynnissä olevat tuotteet on jopa nimetty virheellisesti.

Lasin todellinen arvo on oma maailmansa

Lasin hinnoittelu on aivan oma maailmansa. Oikea hinta on lopulta aina se, jolla kaupat syntyvät, oli se tuhat euroa tai 50 senttiä.

Lasin Helsinki-lisä saattaa olla melkoinen, ja Riihimäen kirpputorilta Helsinkiin nettikauppaan päätynyt esine voi lyhyellä matkalla tuplata hintansa ja vähän ylikin. Nettikaupan hinnat antavat suuntaa, mutta esineen todellisen arvon saa selville vain kiertäen, perehtyen ja vertaillen. Kauneusarvo on lopultakin se tärkein.

Tyypillisiä jopa yliarvostettuja – etenkin hinnoittelussa – ovat koristepullot, joista tunnetuimpia lienevät Helena Tynellin ihaillut Aurinkopullot. Muutkin värilliset koristepullot ovat suosittuja, joten kirkkaita on enemmän ja edullisestikin tarjolla, kuten Nanny Stillin Stella Polaris -pulloja.

Kiertäjä voi tehdä löytöjä

Kirpputoreilta voi tehdä myös oikeita löytöjä, mikä on harrastuksen suola, kuten sekin, että esimerkiksi Kaj Franckin upeita yksittäisiä laseja on Hämeenlinnassakin myyty parilla eurolla.

Kaupungin kirpputoreilla on myynnissä vaihtelevasti lasiesineitä. Kiertäjä voi löytää. Poiketa kannattaa myös Tuulosessa, jossa on ollut myynnissä muun muassa Oiva Toikan lintuja.

Löytöjä himoitsevan kannattaa kesällä suunnata Urjalaan Nuutajärven lasikylään.

Leena Nummi Nuutajärven kyläyhdistyksestä kertoo, että kylän monien kesätapahtuminen lisäksi kesäviikonloppuisin järjestetään kysynnän mukaan myös Mahdollisten aarteiden kirppis, johon lasikyläläiset tuovat esineitä omista kokoelmistaan. HÄSA