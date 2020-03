Laskuhin voi saada lykkäystä – Lue, miten pankit ja muut velkojat tulevat vastaan

Ilman ansiotuloja jäävät ihmiset voivat siirtää helposti joidenkin maksujensa maksamista. Pankit antavat ainakin valtaosin velallisten lykätä lainojen lyhennyksiä.

– Kampanjamme aikana lyhennysvapaita kuukausia saa ilman kuluja.

– Pääsääntöisesti lyhennysohjelman muuttaminen on rutiini, ja sopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti, kertoo Danske Bankin Hämeenlinnan konttorinjohtaja Lassi Sorri.

Hyvissä ajoin liikkeelle

Korona ja sen synnyttämät taloudelliset vaikeudet ajavat jo asiakkaita siirtämään asuntolainojen lyhennyksiä. Sorri kertoo, että alkuviikosta lyhennysvapaita haettiin 30 prosenttia enemmän kuin viikkoa aikaisemmin.

– Kun vaarana ovat lomautukset, ihmiset ovat olleet hyvissä ajoin liikkeelle. Se on myönteistä.

Koronalomautukset eivät ole käytännössä alkaneet. Edelleen on voimassa lainsäädäntö ja työehtosopimukset, jotka antavat pitkät määräajat varoitusten jättämisestä ja yt-neuvottelujen aloittamisesta itse lomautuksiin.

– Jonkin verran enemmän on tullut hakemuksia lyhennysvapaista, sanoo Lammin Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Seppänen.

Lammin Osuuspankki, joka kuuluu POP-pankkeihin, antaa myös asiakkailleen lyhennysvapauksia ilman kuluja.

– Myös yrittäjät ovat hakeneet lykkäyksiä lainojen lyhennyksiin. He ovat lähinnä palvelualoilta, joihin tilanne purrut nopeasti.

Vakuutuksille maksuaikaa

Eräät vakuutusyhtiöt antavat yksityishenkilöiden vakuutusmaksuille maksuaikaa, jos sitä pyydetään.

– Pyrimme tulemaan asiakkaitamme vastaan ja auttamaan. Annamme kolme kuukautta maksuaikaa laskulle, kertoo Vakuutusyhtiö Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen.

Vakuutusyhtiöiden vuosimaksut voi jakaa myös useisiin maksueriin. Pohjantähden vakuutuksen vuosimaksun voi maksaa jopa 12 erässä.

Menoja voi karsia

Kuluttaja- ja kilpailuviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala korostaa, että ihmisten on tärkeä toimia ennakoivasti.

– Jos laskua ei kykene maksamaan, ei kannata odottaa siihen asti, että laskua ryhdytään perimään. On otettava yhteyttä hyvissä ajoin velkojaan.

Marttala muistuttaa, että asiakaspalvelun ruuhkautuminen ei ole peruste sille, että yhteyttä ei ole otettu. Yhteyttä on yritettävä useita kanavia pitkin.

– Kannattaa huolehtia ensisijaisesti siitä, mikä on tärkeä. Asuminen on tärkeä asia ja vuokran maksamisesta on huolehdittava.

Kun tulot alenevat, Marttala kehottaa rauhassa käymään läpi säännölliset menot ja harkitsemaan, mistä voi luopua.

– Menoja voi karsia. On tehtävä ero siihen, mikä on tärkeää ja välttämätöntä.

Jos maksamattomia laskua kertyy, kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvontaan. Ulkopuolinen apu voi olla tarpeen.