Lastensuojeluilmoitusten määrä putosi Kanta-Hämeessä – "Perheet ovat aika lailla omissa oloissaan"

Perheiden tilanteet paljastuvat vasta koronarajoitusten poistuessa, arvellaan Kanta-Hämeen kaupunkien lastensuojeluissa. Poikkeusajalla on ollut myönteisiäkin vaikutuksia.

Korona-aika on laskenut merkittävästi lastensuojeluilmoitusten määrää Kanta-Hämeessä. Kun lapset ja nuoret eivät käy normaaliin tapaan kouluissa, päiväkodeissa, harrastuksissa eivätkä muissa palveluissa, ei huolta herättäviä havaintojakaan kerry tavalliseen tahtiin.

Kolikon kääntöpuoli on pelko kotien piiloon jäävien ongelmien kasautumisesta ja kärjistymisestä.

– Tällä hetkellä tilanne on suhteellisen rauhallinen. Perheet ovat aika lailla omissa oloissaan. Ongelmat näyttäytyvät varmaan vasta siinä vaiheessa, kun elämä palaa jollain tavoin uomiinsa ja lapset kouluihin ja päiväkoteihin, sanoo johtava sosiaalityöntekijä Jonna Laitonen Hämeenlinnan lastensuojelusta.

– Ikävä tosiasia on, että se tulee todennäköisesti näkymään jollain tavalla. Tämä mietityttää työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Mutta ainakaan tässä vaiheessa en puhuisi mistään pommista.

Tilanteen poikkeuksellisuus vaikeuttaa sen mahdollisesti aiheuttamien ongelmien arvioimista ja niihin varautumista, Laitonen toteaa.

Etäkoulunkäynti ei onnistu kaikilta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun päällikkö Maija Kandolin kertoo, että lastensuojeluilmoitusten määrän putoamisen jälkeen ne ovat ruvenneet taas pikkuhiljaa lisääntymään.

Ilmoituksia tulee varsinkin opettajilta, jotka eivät ole saaneet yhteyttä oppilaisiin.

– Ne koskevat yleensä niitä lapsia, jotka eivät aiemminkaan käyneet koulussa eli suorittaneet oppivelvollisuuttaan. Nyt se on alkanut näkyä myös etäkoulunkäynnissä. Eihän se itsenäisempi opiskelu onnistu, jollei ole muutenkaan käyty koulussa.

Kandolin arvioi, että lasten etäkoulunkäynti kuormittaa väistämättä kaikkia vanhempia.

– Heidän pitää huolehtia lasten koulunkäynnistä omien töidensä päälle.

– Oma juttunsa ovat lomautukset. Kyllä ne perheiden taloustilanteetkin alkavat heijastua vanhempien jaksamiseen, hän sanoo.

Myös Kandolinin mukaan korona-ajan seuraukset näkyvät lastensuojelussa ja muussa perhesosiaalityössä vasta pienellä viiveellä.

Apua saa poikkeusaikanakin

Riihimäen kaupungin perhesosiaalityön palveluesimies Hanna Isokangas kertoo, että monessa perheessä on nyt toimeentulomurheita, jotka liittyvät lomautuksiin tai niiden uhkaan. Lisäksi lasten kotonaolo kasvattaa ruokalaskuja.

– Huolta on jaksamisesta ja asioiden kärjistymisestä.

– Joissain perheissä alkaa jo näkyä, etteivät kaikki lapset selviydy etäkoulusta eivätkä vanhemmat pysty tukemaan lasta riittävällä tavalla. Tähän olisi hyvä löytää koulun kanssa enenevässä määrin apukeinoja, hän toteaa.

Psykososiaalisten palvelujen työntekijät antavat perheille matalan kynnyksen puhelintukea, jota voi pyytää soittamalla lapsiperheiden palveluohjaukseen.

Isokankaan mukaan Riihimäellä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, ettei palvelujen väliaikainen puute kriisiyttäisi perheiden tilanteita.

– Monia perheitä on huolettanut esimerkiksi tukiperhetoiminnassa oleva tauko. Tätä on pyritty tarvittaessa korvaamaan muun muassa kotipalvelun avulla.

Hän huomauttaa, että korona-ajalla on ollut myönteisiäkin vaikutuksia. Vanhempien työmatkat, kiire ja stressi ovat vähentyneet, ja perheillä on ollut normaalia enemmän yhteistä aikaa. Monille lapsille etäkoulunkäynti on sopinut tulostenkin valossa hyvin. HÄSA