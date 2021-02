Sairaanhoitopiirin mukaan Kanta-Hämeessä todettiin lauantaina 6. helmikuuta neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Riihimäen. Yksi potilas on sairastunut karanteenissa ollessaan ja siis jo tunnetun tartuntaketjun seurauksena. Kahden tartunta jäljittyy Uudellemaalle ja yhden lähde on epäselvä….

