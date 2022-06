Läykkä valittiin Hämeen Kyläksi - "Läyliäisten toiminta on nuorekasta ja raikasta"

Hämeen Kylät ry on valinnut Hämeen Kyläksi 2022 Läyliäisten kylän Lopelta. Läyliäinen, jonka lempinimi on Läykkä, on 1700 asukkaan taajamakylä Uudenmaan rajalla. Valintaperusteluissa mainitaan, että Läyliäisten toiminta on nuorekasta ja raikasta. Kylän toiminta elää ja mukautuu tarpeisiin kaavoihin kangistumatta tulevaisuuteen katsoen, mutta samalla perinteitä kunnioittaen. Läyliäinen tulee myös olemaan Kanta-Hämeen ehdokas valtakunnallisessa Vuoden Kylä -kisassa...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja