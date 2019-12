Lehdesmäen sillan uusiminen jättää kyläläiset pitkän kiertotien päähän Hauholla

Hauhon Sappeentiellä eli maantiellä 3223 sijaitseva Lehdesmäen silta on tullut elinkaarensa loppupäähän. Vuonna 1969 valmistunut jännitetty teräspalkkisilta on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan uusi. Projektipäällikkö Terhi Siltanen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo,...

Hauhon Sappeentiellä eli maantiellä 3223 sijaitseva Lehdesmäen silta on tullut elinkaarensa loppupäähän. Vuonna 1969 valmistunut jännitetty teräspalkkisilta on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan uusi. Projektipäällikkö Terhi Siltanen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että urakan kilpailutusta vielä valmistellaan, mutta se tehdään alkuvuoden 2020 aikana. Työt on joka tapauksessa määrä aloittaa ensi vuoden aikana vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Liikenne kiertotielle…