Leikkausjonoon jumittuneita autetaan Kanta-Hämeessä lisätöillä ja -työvoimalla sekä turvautumalla Mehiläiseen

Koronaepidemian takia leikkausjonoon jumittuneille sadoille kantahämäläisille on valoa näkyvissä. Sairaanhoitopiiri käy merkittävästi kasvaneen hoitojonon purkuun kolmella konstilla: lisäämällä määräaikaista henkilöstöä, tarjoamalla nykyiselle henkilöstölle lisätöitä ja vuokraamalla leikkaussalia yksityiseltä terveysalan yritykseltä Mehiläiseltä.

Sairaanhoitopiiri arvioi, että niin sanotusta hoitovelasta eroon pääseminen maksaa ensi vuonna noin 311 000 euroa kuukaudessa, tavanomaisen hoidon kulujen lisäksi.

Sairaanhoitopiirin toiveissa on, että valtion lupaamia sairaanhoitopiirien koronatukia voidaan käyttää myös hoitojonojen purkamiseen. Kaikkiaan covid-19:n arvioidaan aiheuttavan piirille kuluja vuosina 2020–2021 noin 13 miljoonaa euroa.

Koronan jäljiltä jonossa noin 900

Kanta-Hämeen keskussairaala pysyi ennen koronaa varsin hyvin hoitotakuupykälien määräajassa. Sillä ei ollut juurikaan niitä potilaita, jotka joutuivat odottamaan hoitoa yli kuusi kuukautta. Elokuun loppuun mennessä heitä oli jo noin 900.

Kaikista polikliinista hoitoa tai leikkaushoitoa odottavista yli puoli vuotta jonottaneita oli liki 14 prosenttia.

Koronavalmius pidensi hoitojonoa, koska tiloja ja henkilökuntaa täytyi varata koronan vaatiman tehohoidon ja päivystyksen tarpeisiin.

Hoitovelkaa on syntynyt myös siksi, että lähetteet ovat vähentyneet, kun terveyskeskuksiin ei ole epidemian aikana hakeuduttu entiseen malliin.

Sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen mukaan uusien lähetteiden määrä on vähentynyt tänä vuonna syyskuun alkuun mennessä yli kymmenesosalla viime vuoden vastaavasta ajasta. Eniten vähenivät silmäleikkaukset.

Mehiläisellä pienet operaatiot

Mehiläiseltä vuokrataan tilaa leikkaussalihenkilöstöineen sairaanhoitopiirin johtajan Seppo Rannan päätöksellä. Varsinaisesti toiminta alkaa lokakuussa.

Tämänhetkisestä jonosta on tavoitteena saada leikattua arviolta puolet Mehiläisen avulla. Ensi kevääseen saakka siellä operoidaan keskimäärin viisi potilasta päivästä, kolmena päivänä viikossa.

Leikkauksia tekevät keskussairaalan omat lääkärit.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoo, että Mehiläisen tiloissa tehtävät toimenpiteet ovat kohtuullisen pieniä – eli sellaisia, joissa on mahdollisimman pieni riski sille, että potilaat jouduttaisiin viemään yöksi keskussairaalaan.

Esimerkkeinä toimenpiteistä hän mainitsee polven ja olkapään tähystykset, korvien putkitukset sekä tyrä-, sappi- ja risaleikkaukset.

– Yksilön kannalta en olisi hirvittävän huolissani siitä, tuleeko koko hoitovelka hoidetuksi alkuvuonna vai syyskuussa. Tärkeämpää on, että pystytään hoitamaan nopeasti ne, joiden vaiva voi pahentua odotusaikana.

Lisähoitajilla lisää omia leikkauksia

Vuokrausta merkittävämpänä Järvelä pitää lisähenkilöstön saamista, jotta omat leikkaussalit voitaisiin pitää auki. Hän arvioi lisähoitajien tarpeeksi 4–10.

Vaikka Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei ole ainoa, joka painii koronaongelmien ja jonojen kanssa, Järvelä uskoo työntekijöitä löytyvän, kun tarjottavana on kyllin pitkä määräaikaisuus.

– Kesän jälkeen on yleensä hyvä tilanne, kun meillä on tiedossa kesällä harjoittelussa olleita tai juuri valmistuneita. Heistä pyrimme saamaan hyviä rekrytointeja, mistä on apua sisäisten siirtojen ja ketjutusten järjestämisessä.

Päivisin tehtävien leikkausten lisäksi hoitajille ja lääkäreille tarjotaan myös lisätöitä. Lisätyö tarkoittaa suunnitelmallista ja sovittua työtä, jota tehdään 3–4 päivänä viikossa, joko arki-iltoina tai lauantaisin.

Lomautukset kasvattaisivat hoitovelkaa

Sairaanhoitopiiri valmistelee ensi vuoden talousarviota siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksusumma nousee kolme prosenttia. Palkkakulut ovat 2,6 prosentin kasvussa viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna.

Henkilöstökuluja on saatu budjettivalmistelussa karsittua 2,3 miljoonaa euroa, mutta kaikkiaan menoja olisi karsittava vielä 3,5 miljoonalla eurolla.

Yhtenä keinona on esiin nostettu myös henkilöstön lomautukset, sairaanhoitopiirin hallitukselle tiistaina raportoidun mukaan kuitenkin ”viimeisenä vaihtoehtona”.

Riskinä lääkärien ja hoitajien lomautuksissa nähdään, että hoitovelka kasvaisi ja sitä jouduttaisiin purkamaan myös tulevina vuosina. Toisaalta pelkästään esimerkiksi hallinto- ja tukipalveluista lomauttamalla ei tarvittavia säästöjä lasketa kertyvän.

Vaihtoehtoisia laskelmia eri henkilöstöryhmien lomautusten vaikutuksista talousarvioon on kuitenkin päätetty tehdä.

