Rakennusliike Leimarakentajat hakee itseään konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle viime perjantaina.

Rakennusliike Leimarakentajat on hämeenlinnalainen rakennusliike, joka kuuluu LRG Group -konserniin. LRG Groupin nimi oli aiemmin Rakennusliike Leimarakentajat. Konsernin emoyhtiö muutti nimensä runsaat kaksi vuotta sitten ja perusti uudelleen Rakennusliike Leimarakentajat -nimisen yhtiön.

LRG Group -konsernin yrityksillä ei ole ollut maksuhäiriöitä. Konsernilla on kuitenkin ollut oikeuskiistoja muiden rakennusyritysten kanssa.