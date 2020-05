Leuto talvi ja viileä kevät aiheuttavat puutarhureille haasteita – Tuholaiset lisääntyvät ja kevät viivästyy

Kevät näyttää olevan tänä vuonna pari viikkoa myöhässä.

Ilmiö on päinvastainen kuin vielä tammikuussa uumoiltiin. Tuolloin pelättiin, että kasvit lähtevät kasvuun liian aikaisin leudon talven vuoksi ja että takatalvi lopulta tappaa ne.

Viileä huhtikuun loppu ja toukokuun alku hidastivat kuitenkin kasvukautta.

Koska pakkaselle herkät kasvit eivät ole ehtineet kukkia, suomalaisten puutarhat ovat selvinneet eriskummallisista sääolosuhteista melko hyvin.

– Ongelmia ovat kokeneet lähinnä ne, jotka ovat jo istuttaneet kesäkukkia tai kylväneet kasvimaan. Kesäkukat kannattaa tuoda vielä yöksi sisälle ja kasvimaa peittää harsolla, ohjeistaa Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori.

Vihulaiset viihtyneet

Oman haasteensa puutarhoihin on tuonut lämmin ja kostea viime talvi. Se edisti kotiloiden ja espanjansiruetanoiden lisääntymistä.

Esimerkiksi forssalainen Heikki Tanski kertoo laskeneensa ainakin 40 lehtokotiloa kadulla aamulenkkinsä aikana toukokuun alussa. Osa kotiloista oli vielä pieniä.

Lehtokotiloita pidetään puutarhojen tuholaisina, koska ne saattavat syödä kokonaisen kasvimaan.

– Minulla on sellainen tuntuma, että lehtokotiloiden määrä on kasvanut jo useamman vuoden ajan. Leudot talvet ovat siihen yksi syy. Toinen on kansainvälinen taimikauppa, Taulavuori sanoo.

Hänen mukaansa leudot ja kosteat talvet suosivat muitakin hyönteisiä.

– Odotan, että luvassa on aikamoinen hyttyskesä.

Moni puutarhuri on saattanut huomata myös sammaleen kasvun kiihtyneen kotinurmellaan.

Sammal saattaa olla seuraus vetisestä talvesta. Sammal ottaa tilaa nurmelta jo talven aikana, eikä sitä haittaa maan märkyys.

Tarkkana lajivalinnoissa

Tutkija Merja Hartikainen Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipisteestä kuitenkin huomauttaa, että puutarhaa voi suojata hankalilta säiltä, jos tekee oikeita lajivalintoja.

Hän suosii itse perennoissaan perinnekasveja, jotka ovat tunnetusti sitkeitä.

– Perinnekasvit kestävät melkein talven kuin talven, Hartikainen sanoo.

Hänen puutarhassaan ovat lähteneet hyvään kasvuun esimerkiksi kurjenmiekat, karhunlaukat, kiinanpionit ja poimulehti. Kevätkaihonkukka ja keltavuokko jo kukkivat ja tulppaanit ovat nupullaan.

Myös omenassa näyttää olevan runsaasti nuppuja. Jos pölytys onnistuu, on luvassa hyvä sato.