Liikennevalvonta uhkaa jäädä retuperälle – VTV perää ryhtiliikettä, Hämeen tilanne suhteellisen hyvä

Poliisin liikennevalvonta on päästetty viime vuosina liian heikkoon jamaan, katsoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

Kehitys johtuu poliisin yleisistä säästöpaineista, joiden vuoksi valvontavoimia on jouduttu siirtämään muihin tehtäviin.

– Suomi on jäänyt liikenneturvallisuudessa jälkeen muista Pohjoismaista. Leikkauksista on kärsinyt erityisesti raskaan liikenteen valvonta, sanoo ylitarkastaja Katri Lammi VTV:stä.

Näkyvää liikennevalvontaa on supistettu, ja liikennepoliiseja käytetään yhä enemmän myös muihin valvonta- ja hälytystehtäviin. Liikennevalvonnan resursseja on leikattu viimeisten neljän vuoden aikana 17 prosenttia eli sadalla henkilötyövuodella.

Samaan aikaan liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty eri puolilla valtionhallintoa, kun huomio on keskitetty muihin turvallisuusuhkiin.

Maaliskuun lopulla valmistuneen tuloksellisuustarkastuksensa pohjalta VTV suosittelee, että sisäministeriö vahvistaa liikennevalvonnan “strategista ohjausta ja tulosohjausta” ja arvioi sen kehittämistoimia.

– Tällä hetkellä Suomesta puuttuu valtakunnallinen liikenneturvallisuusasioiden ohjaus ja suunnittelu. Se asia pitää saada paremmalle tolalle, Lammi toteaa.

Poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo, että valvonnan vähentäminen on määrärahojen nipistämisen vääjäämätön seuraus.

– Hälytystehtävien hoito täytyy joka tapauksessa turvata, samoin vakavien rikosten tutkinnat.

Kameravalvonnan ja muun teknologian lisäämisellä pystytään korvaamaan vain osa perinteisestä partiovalvonnasta. Esimerkiksi päihdekuskien narauttaminen ei onnistu automaattisesti.

– Huumekuljettajien määrä on viime vuosina kasvanut ja jatkaa kasvuaan. Tätä riskiä voidaan vähentää vain poliisin toimenpiteillä, ei automaattivalvonnalla, Ajaste toteaa.

– Myös raskaassa liikenteessä on paljon valvottavaa.

Ajaste huomauttaa, että liikenneturvallisuus on Suomessa vähitellen parantunut.

– Kehitys riippuu tietysti monesta muustakin asiasta kuin poliisista.

Suomessa on sattunut viime vuosina 220–250 liikennekuolemaa vuodessa. Vuosituhannen vaihteessa määrä pyöri yli 400:ssa.

– Emme kuitenkaan voi tyytyä tähän. Monissa verrokkimaissa on pystytty vähentämään liikennekuolemia enemmän kuin meillä. Suomenkin tavoitteena on painaa niiden määrä sadan pintaan vuodessa, mieluusti tietenkin niin lähelle nollaa kuin mahdollista. Samoin loukkaantumiset, joita tulee edelleen useita tuhansia vuodessa, Ajaste sanoo.

VTV:n Lammi huomauttaa, että liikenneturvallisuuteen liittyvien päätösten seuraukset paljastuvat yleensä vasta vähitellen.

– Liikennevalvonta ei liity vain liikenneturvallisuuteen vaan myös liikenteessä ilmenevän rikollisuuden torjuntaan. Kuljetusliikenteen harmaassa taloudessa liikkuu isoja rahoja.

Poliisien määrää on vähennetty Suomessa 2010-luvulla noin 700:lla. Viime vuonna poliiseja oli 7 150. Liikennevalvontaan käytetään tällä hetkellä seitsemän prosenttia poliisin resursseista.

Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2014 alusta. Sen jälkeen poliisilaitokset ovat saaneet päättää itsenäisesti liikennevalvonnan järjestämisestä. Osa – muun muassa Hämeen poliisilaitos – on pitänyt sen omana sektorinaan, osa on yhdistänyt sen valvonta- ja hälytyssektoriin.

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen vähentää liikennekuolemien ja -onnettomuuksien määrää. HäSa

Hämeessä pidetään kiinni liikennesektorista

Hämeessä liikennevalvonta on pyritty pitämään hyvässä iskussa resurssipaineista huolimatta, kertoo Hämeen poliisilaitoksen liikennesektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala .

– Kun liikkuva poliisi lakkautettiin 2014, sen Hämeessä toimineet yksiköt siirrettiin sellaisinaan Hämeen poliisilaitokseen. Sen jälkeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki on päättänyt, että liikennesektori jatkaa meillä omana sektorinaan. Useissa muissa piireissä se on yhdistetty joko pysyvästi tai tilapäisesti valvonta- ja hälytyssektoriin eli muuhun kenttätyöhön.

Takala pitää ratkaisua onnistuneena.

– Sillä on pystytty vastaamaan liikennevalvonnan tarpeeseen, ja sektoria on vahvistettu kenttävalvontaryhmällä, joka on tarpeen mukaan liikuteltava resurssi. Tältä osin tilanne on Hämeessä jopa parempi kuin lähtötilanteessa 2014, hän arvioi.

– Meillä henkilöstö on myös hyvin motivoitunutta hoitamaan liikennevalvontaa. Kaikkialla näin ei välttämättä ole.

Korvamerkinnöistä päänvaivaa

Ongelmana on Takalan mukaan se, että liikennesektori joutuu osallistumaan entistä enemmän myös hälytystehtäviin ja muuhun peruspartiotyöhön.

– Toinen heikennys on se, että Poliisihallitus on korvamerkinnyt viimeisten viiden vuoden aikana useita uusia tehtäviä, jotka loppupeleissä syövät liikennevalvontaan käytettävää aikaa. Tämä on vaikutukseltaan isompi asia kuin liikkuvan poliisin lakkautus.

Korvamerkityt tehtävät liittyvät esimerkiksi nettikäyttäytymiseen, vihapuheisiin sekä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

– Kun resurssit ovat jo valmiiksi rajalliset, tämäntyyppiset yhden asian tehtävät eivät oikein palvele kokonaisuutta. Jos poliisimassaa olisi enemmän, tilanne olisi toinen.