Liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea avustusta etä- ja digivalmennukseen

Koronavirusepidemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan.

Seurojen on pitänyt kehittää nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisen toiminnan tilalle.

Nyt liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea aluehallintovirastolta erityisavustusta toimintaan, jota ne järjestävät koronavirusepidemiasta aiheutuneiden rajoitusten aikana.

Avustus on tarkoitettu esimerkiksi etä- tai digivalmennuksen järjestämiseen, kun toimintaa ei voi järjestää rajoitusten takia tavalliseen tapaan. Erityisavustus on tarkoitettu kattamaan kustannuksia, joita muuttunut tilanne on aiheuttanut seuroille.

Avustusta voi hakea toimintaan, jota järjestetään ajalla 1.3.−31.5.2020.

Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16.15.