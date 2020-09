Liikuntahallien työntekijällä koronavirustartunta – Tartuntaketju johtaa HPK U20-joukkueen tartuntatapauksiin

Hämeenlinnan Liikuntahallien yhdellä työntekijällä on todettu covid-19-tartunta. Koronavirustartunta on todettu tänään keskiviikkona valmistuneessa tutkimuksessa. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy tiedotti asiasta keskiviikkona päivällä. Tartuntaketju on tiedossa ja se liittyy HPK U20 -joukkueen...

Hämeenlinnan Liikuntahallien yhdellä työntekijällä on todettu covid-19-tartunta. Koronavirustartunta on todettu tänään keskiviikkona valmistuneessa tutkimuksessa. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy tiedotti asiasta keskiviikkona päivällä. Tartuntaketju on tiedossa ja se liittyy HPK U20 -joukkueen tartuntatapauksiin. Sairastunut henkilö on karanteenissa. Hän on lieväoireinen ja kotihoidossa. Liikuntahallien muuta henkilökuntaa ei selvitysten mukaan tarvitse asettaa karanteeniin. Liikuntahallien asiakkaita ei ole altistunut. Toiminta…