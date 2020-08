Liki joka kolmas työssäkäyvä hämeenlinnalainen pendelöi – Selvitimme, onko Hämeenlinnassa asuminen Tamperetta tai Helsinkiä edullisempaa

Lähes kolmannes työssäkäyvistä hämeenlinnalaisista kulkee töihin toiselle paikkakunnalle, kertoo vuoden 2017 tilasto. Kolmostien ja pääradan varrelle sijoittuva Hämeenlinna on markkinoinut itseään kaupunkina, joka on ”ihan lähellä”.

Entä, jos junailuun kyllästyy ja mieluummin muuttaa pois? Hämeen Sanomat selvitti, onko Hämeenlinnassa asuminen ja pendelöinti edullisempaa, kuin Tampereella tai Helsingissä asuminen.

Pellervon taloustutkimuksen ekonomi Peetu Keskinen vertasi kaupunkien omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen hintoja. Esimerkkeinä oli neljän hengen perheen 90 neliön omistusasunto kerrostalossa sekä yhden hengen 30 neliön vuokra-asunto.

Hämeenlinnassa omistusasunto maksaa noin 150 000 euroa, Tampereella 230 000 euroa ja Helsingissä 420 000 euroa.

– Keskimääräiset hinnat ovat kuitenkin vain arvioita, sillä kaupungin eri alueilla hinnat voivat vaihdella paljon. Etenkin Tampereen reuna-alueilta voi löytyä Hämeenlinnan keskustaa halvempiakin asuntoja, Keskinen sanoo.

Asuntojen arvo kasvaa vain kasvukeskuksissa

Vaikka omistusasunnon saa Hämeenlinnasta edullisemmin, sen arvo voi todennäköisesti pudota. Vuosina 2015–2019 asuntojen arvo on tippunut Hämeenlinnassa noin 10 prosenttia.

Tampereella ja Helsingissä tilanne on päinvastainen. Keskisen mukaan kasvukeskuksiin on tunkua vielä ainakin seuraavat 10 vuotta, ja asuntojen hinnat nousevat.

Keskisen mielestä Hämeenlinnan tilanne on erikoinen. Vaikka se sijaitsee kahden suuren kaupungin välissä yhteyksineen, asuntojen hinnat ovat viime vuosina laskeneet.

– Hämeenlinnassa ei ole samalla tavalla kysyntää, vaikka rakennettu onkin paljon. Siellä ostajan pitää miettiä, kuinka paljon on valmis ottamaan tappiota ja miten pankki antaa lainaa, Keskinen pohtii.

Vuokrataso on noussut viime vuosina koko maassa. Lisäksi koronakriisi ja sen aiheuttama epävarmuus voi vähentää asunnon ostajia, mikä näkyy vuokrien kysynnässä.

Pendelöintiin vaikuttavat omat arvot

Peetu Keskisen mielestä pendelöinnin valitsemiseen vaikuttavat vahvasti ihmisten omat mieltymykset. Esimerkiksi perhesuhteet saattavat vetää eri kaupunkiin kuin työt.

Hämeenlinnassa omistusasunnon ostavalle pendelöinti kannattaa, mutta vuokralla asuvalle hintansa perusteella ei.

– Miten arvottaa vapaa-aikaa, ja miten paljon junassa haluaa istua. Tampereelle pendelöinti ei kuitenkaan vaikuta erityisen vahvalta vaihtoehdolta, sillä asunnot ovat vain vähän halvempia ja yhteyksiä on heikennetty.

Helsingissä työskentelevälle hämeenlinnalaiselle Erja Äijälälle tärkein syy kotipaikan valintaan on perhe. Muilla perheenjäsenillä koulut ja työ on Hämeenlinnassa. Äijälä kertoo silti miettineensä muuttoa vaihtoehdoksi sitten, kun lapset ovat vanhempia.

– On selvää, että pääkaupunkiseudulla asuminen on kalliimpaa. Toisaalta verotus on kevyempää ja esimerkiksi lapsille olisi laajemmat vaihtoehdot opiskelupaikkoihin. Molemmissa on puolensa.

Verottaja tekee hämeenlinnalaisten lompakkoon selvästi suuremman loven kuin Tampereella tai Helsingissä, ja kunnallisveroprosentti saattaa nousta myös ensi vuonna.

Niin ikään Hämeenlinnasta Helsinkiin pendelöivälle Ulla Simolalle asumisen hinta ja laatu ovat suurimmat syyt Hämeenlinnaan jäämiselle.

– Asunto, jonka sieltä ostaisin, olisi kuitenkin huonompi kuin se minkä täältä olen pystynyt hankkimaan. Mielestäni elämisen laatu on parempi täällä.

Junayhteydet kaipaavat kipeästi parannusta

Pendelöintiin itseensä kuluu huomattava summa rahaa. Sekä Simola että Äijälä moittivat Hämeenlinnan junayhteyksiä.

– Juna pääkaupunkiseudulle kerran tuntiin ei riitä, vaan niiden pitäisi kulkea puolen tunnin välein, Äijälä sanoo.

Yhteyksien lisäksi radan kunnossa on puutteita. Äijälä muistuttaa, että Lahdesta on Helsinkiin lähes yhtä pitkä matka, mutta se sujuu nopeammin.

Äijälän on mahdollista tehdä töitä myös etänä tai junassa, mutta välillä matkustukseen käyvä aika tuntuu turhalta. Simolakin kertoo silloin tällöin kyllästyvänsä junassa istumiseen.

– Olisihan sille ajalle muutakin käyttöä. HäSa

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 1.8.2020