Katso kuvat: Linnajazzin ainoa konsertti veti Hämeenlinnan torin täyteen ihmisiä, kunnes raeryöppy huuhtoi tunnelman

Kun torikonsertin alkuun on vielä puolisen tuntia, Linnajazzin uusi toiminnanjohtaja Antti Mustakallio kiikuttaa esiintymislavalle lastin vesipulloja.

Kesäkuun alussa, koronarajoitusten hieman hellitettyä alkanut työ lupabyrokratioineen on kohta ohi. Sää hiukan arveluttaa.

– Tää on rento tapahtuma. Toivon, että päivän päätteeksi minäkin hymyilen, Mustakallio vastaa kysymykseen päivän onnistumisen kriteeristä, hymyillen jo.

Eikä hän ole ainoa. Näky on hieno. Hämeenlinnan tori kahviloineen ja terasseineen on tulvillaan aurinkoa, elämää ja ihmisiä jo ennen puolta päivää.

Naakat nauttivat suihkulähteestä, juniorit jäätelöstä, varttuneet varjosta. Kesä on.

Yleisöä Helsingistä asti

Ensimmäinen esiintyjä, Marjuska Santala Quartet, istuu keskipäivän auvoon. Tommi Varjolan kitara helmeilee, laulujen sanat ovat täynnä luontoa ja suvea.

Kissankelloista tehdään seppeleitä, nauretaan mansikkasuulla, hiekkaa varpaissa.

Eila Kivikk´ahon runoon tehdyn Saaren murhe –laulun Santala juontaa: elämä ei aina mene niin kuin on suunniteltu, harmaita pilviä kertyy.

Ensimmäiset varovaiset sadepisarat kostuttavat jazztoria. Sateenvarjoja ponnahtaa kuin sieniä.

Pori Jazzissa sateenvarjoja ei saisi käyttää. Siellä olisivat tänä kesänä myös helsinkiläiset Riitta ja Tapani Paulamäki.

– Tulimme Hämeenlinnaan varta vasten Linnajazzin vuoksi. On niin positiivista, kun jotain järjestetään. Kaikki tapahtumat, joissa olemme tavanneet käydä, on peruttu, kuten Pori Jazz ja April Jazz, Tapani Paulamäki kertoo.

Porissa hän on käynyt liki tauotta vuodesta 1969. Korona pakotti tyytymään jazzlevyjen kuunteluun.

– Kuulemma täällä on paikallisia esiintyjiä. Anyway, eihän sillä ole mitään väliä.

Penkeissä punaiset koronateipit

Paulamäet kertovat hakevansa Hämeenlinnasta lohtua konsertittomuuteen ja koronatunnelmiin.

– Päästiin vähän kotoa pois! nauraa Riitta Paulamäki.

Jazztungos ei Paulamäkiä arveluta. He olivat ottaneet penkkinsä ensimmäisinä torin neljännekselle rajatulta konserttialueelta.

Antti Mustakallio oli avauskuulutuksessaan kiinnittänyt yleisön huomiota penkkien keskelle teipattuihin punaisiin rukseihin. Metrin turvaetäisyys.

Monelta ruksit jäävät huomaamatta. Jotkut ihmettelevät ääneen niiden tarkoitusta ja istuvat päälle.

Puun alla Linnanpuisto-tunnelmaa

Ystävykset Elina Tähkäpää ja Seija Aalto ovat harvoja, jotka ovat tuoneet mukanaan viltin. Se on levitetty lehtevän puun alle Kirkkopuiston laidalle.

Kokeneet Linnajazz-kävijät myöntävät, että pääjoukosta sivussa olevan kuuntelupaikan valintaan vaikutti myös korona-aika.

– Uteliaisuuttamme tulimme myös katsomaan kuinka koronavälit täällä toimivat.

Kyllähän ne pääosin toimivat. Kyynärpäitä tarvitaan vain koronatervehdyksiin.

– Miksei tämä konsertti ole Linnanpuistossa, Elina Tähkäpää ihmettelee. Tummunut taivas vastaa: siellä olisi ollut vähemmän suojaa sateelta.

Raeryöpyn jälkeen sade muuttuu hyökyväksi vedeksi. Reilun tunnin kestänyt kaupunkikulttuurin kesäidylli huuhtoutuu viemäriin.

Isoja yhtyeitä ei väen väheneminen haitannut

Ihmiset hakevat suojaa kahviloiden katoksista. Kun sade rauhoittuu, suuri osa yleisöstä on jo lähtenyt. Lavan lähellä on joitakin kymmeniä kuuntelijoita, toinen mokoma torikahviloissa.

Harmi, sillä musiikki soi mukavasti. Äänentoisto tuntuu paranevan Vanaja Big Bandin jälkeen esiintyvälle Hämeenlinna Big Bandille.

Big band -musiikille olennaisen tärkeä dynamiikan vaihtelu ja sähäkät soolot pääsevät oikeuksiinsa.

Molempien bändien ohjelmistossa on vaihtelevasti jazzklassikoita, etenkin Count Basien ohjelmistosta tuttuja. Etenkin Hämeenlinna Big Bandilla on paljon myös kevennyksiä kuten aloituskappale Don´t Worry Be Happy ja ikihauska Tequila.

Mustakallio ennusti oikein sään ja musiikin.

– Luvassa on menevää, helposti sulatettavaa jazzmusiikkia. Sellaista kuplivan, pirskahtelevan kesäistä, hän maalaili ennen tapahtuman alkua.

Lisää ensi kesänä Linnanpuistossa. Kuivana kiitos. HäSa

Lue myös: Big bandistä toiminnanjohtajaksi – Pasunisti Antti Mustakallion villitsee rytmimusiikki (2.12.2019)