Linnanpuiston nurmikko korjataan tällä viikolla

Linnanpuiston nurmi on kärsinyt Wanaja Festivalin jäljiltä. Joihinkin kohtiin nurmikenttää on jäänyt renkaanjälkiä työkoneista, joilla festivaalin kalustoa on kuormattu.

– Wanajan jälkeen puiston nurmessa oli pari vähän pahempaa kohtaa. Nurmikkoa korjataan tällä viikolla, Hämeenlinnan kaupungin puistomestari Jouko Keskimaa sanoo.

Nurmikenttää ei korjata siirtonurmella, vaan ruoho istutetaan uudestaan. Heinäkuun 26.–27. järjestettävään Mellakka Festivaliin mennessä nurmi ei Keskimaan mukaan ehdi itää.

Nurmi itää vasta, kun festivaalit ovat ohitse ja tilanne alkaa rauhoittua. Keskimaan mukaan se vihertää jälleen syksyllä.

Väkimassan jäljiltä sadekelillä lavan edusta saattaa vaurioitua, mutta Keskimaan mukaan kuivemmalla säällä väkijoukot eivät aiheuta vahinkoa nurmelle.

Työkoneet ovat tarkemmassa syynissä, sillä ne kuormittavat nurmea enemmän, varsinkin silloin, kun se on kastunut.

– Jos raskaita ajoneuvoja ajettaisiin sora-alueita pitkin, tapahtumat eivät aiheuttaisi nurmelle juurikaan vaurioita, Keskimaa kertoo.

Keskimaan mukaan tapahtumajärjestäjät ovat kuitenkin vuosien saatossa oppineet huomioimaan nurmikkoa paremmin.