Linnavuoren laella paloi lauantaina – Kanta-Hämeessä on voimassa metsäpalovaroitus

Hämeenlinnassa Mantereen linnavuoren laella havaittiin eilen lauantaina maastopalo.Pelastuslaitos sai tiedon palosta neljän aikaan iltapäivällä. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.Kanta-Hämeessä on koko muun Suomen tavoin voimassaoleva metsäpalovaroitus kovien helteiden vuoksi. Myös hellevaroitus on voimassa Kanta-Hämeen alueella.Maasto on erittäin kuivaa, joten palot syttyvät ja lähtevät leviämään herkästi. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen, kuten nuotioiden, tekeminen on kielletty. HäSa…