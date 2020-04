Hämeenlinnalaisen Panu Villasen suunnittelema Linnut-korttipeli lähti lentoon

Hämeenlinnalaisen Panu Villasen kehittämän korttipelin ensimmäinen versio myytiin loppuun heti. Nyt julkaistu uusi versio on aiempaa laajempi ja kattavampi.

Hämeenlinnalaisen Panu Villasen kehittämä lintuaiheinen korttipeli julkaistiin viime syksynä. Peli myytiin loppuun lähes saman tien, ja siksi Villanen ja pelin kustantaneen Basam Booksin edustajat alkoivat miettiä jatkoa.

– Tuli sellainen olo, että peliä voisi uudistaa samalla sen sijaan, että siitä olisi otettu vain uusi painos, maantieteen opettajana työskentelevä Villanen kertoo.

Uusi Linnut 100 -peli on nyt julkaistu yhteistyössä Sääksisäätiön kanssa, ja se on saatu myyntiin muun muassa kirjakauppoihin, Prismoihin ja moniin verkkokauppoihin.

– Pelin vastaanotto on ollut hyvä. Sitä ovat nyt kokeilleet monentasoiset pelaajat kovista lintuharrastajista sellaisiin, jotka eivät tunne lintuja juuri ollenkaan. Se testaa ja kartuttaa tietämystä, mutta arvaamallakin voi pärjätä, kertoo Villanen.

Ominaisuudet vertailussa

Peli toimii kuten takavuosien auto- ja lentokonepelikortit, joissa vertailtiin eri merkkien ominaisuuksia.

Pelin aiemmassa versiossa oli mukana 70 Suomessa esiintyvää lintulajia, laajennetussa versiossa 100.

Jokaisesta linnusta on oma kortti, jossa on kuva sekä listattuna yhdeksän ominaisuutta, kuten linnun paino, pituus, munien määrä ja pisin lentomatka.

Pelissä kukin pelaaja vuorollaan valitsee pakasta nostamastaan kortista linnun ominaisuuden, jolla kilpaillaan. Se pelaaja, jolla on kyseisen ominaisuuden paras arvokortti, saa muiden pelaajien kortit.

Voittaja on se, jolla on pakan loputtua eniten kortteja hallussaan.

– Pelin avulla oppii samalla paljon tietoa linnuista, ja toivon, että se innostaa myös tarkkailemaan luontoa ja tuo samalla esiin ympäristönsuojelun näkökulmaa.

Ulos ja tarkkailemaan

Peliin kuuluvassa opaskirjassa kerrotaan tarkemmin lintujen ominaisuuksista. Villanen on tyytyväinen siihen, että Sääksisäätiö on mukana yhteistyössä.

– Peli on myynnissä myös säätiön kautta, ja silloin osa pelin tuotosta menee suoraan suojelutyöhön, Villanen kertoo.

Villanen on saanut Sääksisäätiön kautta käyttöönsä myös kuvia opaskirjaan. Suurimman osan korttien kuvista hän on ottanut itse, mutta myös pelikorttien kuviin hän on saanut apua lintuja kuvaavilta kavereiltaan.

Opaskirjan lopussa on lista linnuista omia lintuhavaintoja varten.

– Varsinkin nyt, kun sekä lapset että aikuiset joutuvat olemaan etäopetuksen ja -töiden takia paljon nenä kiinni digilaitteissa, sen vastapainoksi on hyvä lähteä ulos vaikkapa tarkkailemaan lintuja. Nyt on juuri otollinen ajankohta siihen. HÄSA

