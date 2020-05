Lisääntynyt luonnossa liikkuminen on lisännyt vesipelastustehtäviä, myös hukkumisissa ikäviä ennätyslukuja

Koronaviruspandemian myötä lisääntynyt luonnossa liikkuminen näkyy vesipelastustehtävien määrän kasvuna pelastustoimissa, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Liitto kertoo viranomaisten ja muiden ihmisten pelastaneen huhtikuussa kymmeniä veden varaan joutuneita.

Myös hukkumislukemat ovat liiton ennakkotietojen mukaan poikkeuksellisen ikävät. Tämän vuoden tammi–huhtikuussa Suomessa on tällä tietoa hukkunut 31 ihmistä, kun viime vuonna tammi–huhtikuun luku on ennakkotilastoissa 13. Edellisen kerran tähän aikaan vuodesta on ollut yhtä paljon hukkumisia vuonna 2014, jolloin SUH tilastoi niitä 41

SUH huomioi tilastoissaan Suomessa hukkuneiksi myös ulkomailla hukkuneet suomalaiset. Tänä vuonna ulkomailla hukkuneita suomalaisia on kirjattu kolme, kun viime vuoden tammi–huhtikuussa heitä oli yksi.

Leuto talvi osasyynä suureen määrään

Tänä vuonna ennakkotilastoon kirjatuista hukkumisista suurin osa, 19, on ollut jäihin vajoamisia. SUH toteaa tiedotteessaan, että kevätjää on arvaamaton ja Pohjois-Suomessa jäätilanne on todella heikko.

– Aamulla kantanut jää ei aurinkoisena kevätpäivänä välttämättä ole iltapäivällä enää kulkukelpoista, sanoo SUH:n koulutussuunnittelija Anne Hiltunen tiedotteessa.