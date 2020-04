Hämeenlinnan kirje: Kaupunkiin voi ensi kesänä tulla matkaparkkeja muuallekin kuin Hämeensaareen

Best Park Oy on jo löytänyt sopivia paikkoja yhteistyössä kaupungin elinkeinoyhtiön kanssa.

Hämeensaaren kieltämättä melkoisella vajaakäytöllä olevalle hiekkakentälle tulee ensi kesänäkin tilapäinen matkaparkki. Kaupunkirakennepalvelut on päätöksensä jo tehnyt.

Jos koronapirulainen vielä suvella kovinkin riehuu, hupenee tietenkin kaupungin kesärientojen runsas tarjonta. Mutta eivätköhän matkaajat tänne silti osaa, kunhan kaupungin aina avoinna olevia luontokohteita vain jaksetaan rummuttaa.

Matkailuajoneuvojen pysäköintialuehan toteutettiin ensimmäisen kerran viime kesänä. Suksee oli varsin hyvä. Puolessatoista kuukaudessa ilmaista parkkia hyödynsi suurin piirtein 300 ajoneuvon omistajaa.

Tulevana kesänä parkin on määrä olla toiminnassa täydet kolme kuukautta, kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Alueelle ei ole tarkoitus jäädä asumaan, vaan pysäköintiaika rajoitetaan 48 tuntiin.

Alueen valmistelu liikenteenohjauksineen maksaa kaupungille 7 000 euroa. Jos palvelu saa matkalaiset jäämään maksimiajaksi ja käyttämään kaupungin palveluita vaikkapa edes muutamalla kympillä, tulee hankkeesta helpostikin aluetaloudellisesti kannattava.

Vuoden takaisen Suomen leirintämatkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset -seurantatutkimuksen mukaan automatkailuseurue jättää paikkakunnalle jopa 237 euroa vuorokaudessa.

Best Park Oy tarjoaa konseptiaan kunnille ja yrityksille

Samoille apajille on tosin tulossa myös yksityinen yrittäjä.

Kyllä vain, on ihan mahdollista, että kaupungissa on ensi kesänä kaksi matkaparkkia karavaanareille ja matkailuajoneuvoilijoille – ellei jopa useampi!

Kaupparekisteriin helmikuussa merkitty, Nurmijärven kotipaikakseen ilmoittava Best Park Oy nimittäin on ihan vakavin aikein hakemassa Hämeenlinnasta paikkaa matkaparkilleen.

Eikä vain Hämeenlinnasta, sillä yhtiö suunnittelee tekevänsä ainakin viisikymmentä parkkia eri puolille Suomen niemeä. Muutkin kantahämäläiset kunnat saavat firmalta yhteydenoton.

Näin taisi käydä, että Hämeenlinna oli tässä(kin) asiassa edellä monia muita, viimekesäisellä matkaparkillaan.

Hämeenlinnasta jo sopivia paikkoja löytynyt

Yhtiö on ollut yhteydessä myös Hämeenlinnan elinkeinoyhtiöön Linnan Kehitykseen. Tiettävästi paikkaa matkaparkille on etsitty hyvässä yhteistyössä, ja useitakin mahdollisia sijoituspaikkoja on löydetty.

Best Parkista kerrotaan, että matkaparkkien tarve on siellä, missä vetovoimatekijöitä on luonnostaan olemassa. Pyrkimyksenä on vahvistaa paikallisten yritysten matkailutuloa.

Toki firmalla on omakin bisneslehmä ojassa, tai ainakin peltilehmä parkissa. Alue myydään leasingillä joko kunnalle tai paikalliselle yritykselle. Best Park vastaa parkkien rakentamisesta, konseptista ja markkinoinnista.

Matkaparkki ei vaadi kaavoitusta eikä kilpaile leirintäalueiden kanssa, vaikka seillä voikin yöpyä yhdestä yöstä kokonaiseen viikkoon. Joka kesä Hämeenlinnassakin parutaan leirintäalueen perään – kun ei sitä ”oikeaa campingia” Aulangollakaan enää ole.

Josko matkaparkit hieman helpottaisivat tuota kaipuuta.

Aidatuille ja kameravalvotuille parkkialueille luvataan myös vesi- ja jätehuoltoa sekä sähköt. Paremmin varusteltuihin tulee wc ja suihku, prameimpiin saunat. Ihme jos eivät puskaparkit vähene. HäSa