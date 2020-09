llmaista pysäköintiä! Moottoriradalla pidetään valot pimeänä, mutta sinne pääsee parkkiin Sibelius Fantasian ajan

Nyt on Ahveniston moottoriradalla houkutteleva tarjous: ilmaista pysäköintiä! Moottoriradan yrittäjä Pertti Kurki-Suonio teki kulttuuriteon ja tiedotti pitävänsä moottoriradan puomia auki keskiviikosta lauantaihin jatkuvan Sibelius Fantasian ajan, jotta kulttuurinnälkäiset kulkijat pääsevät...

Nyt on Ahveniston moottoriradalla houkutteleva tarjous: ilmaista pysäköintiä! Moottoriradan yrittäjä Pertti Kurki-Suonio teki kulttuuriteon ja tiedotti pitävänsä moottoriradan puomia auki keskiviikosta lauantaihin jatkuvan Sibelius Fantasian ajan, jotta kulttuurinnälkäiset kulkijat pääsevät parkkiin mahdollisimman lähelle taideteosta. – On hiukan kohtuullisempi matka mäkihyppytornin juurelle, verrattuna matkaan jäähallilta, Kurki-Suonio on mittaillut. Toivottavasti kansa kiittää ja käyttää mahdollisuutta. Tänä…