Loimalahden leirikeskus kutsuu kesäpäivänviettoon

Loimalahden leirikeskus Hämeenlinnassa on avattu kesäpäivän viettäjille kahtena tai kolmena päivänä kesän kuluessa jo vuodesta 2009. Avoimista kesäpäivistä tuli heti kaupunkilaisten kestosuosikki.

Tänäkin kesänä kokoonnutaan yhteen pihapelejä pelaamaan ja pikinikille. Leirikeskus on avoinna kaikenikäisille kaupunkilaisille ja kesäasukkaille kesäpäivän viettoa varten tiistaina 21.7. ja torstaina 20.8. Elokuun päivässä on erityisesti ohjelmaa lapsiperheille.

Vaikka koronan aiheuttama poikkeustilanne on purettu, pandemia ei ole ohi.

Seurakunta kantaa huolta ihmisten terveydestä suosituksia turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta noudattamalla. Siksi tänä kesänä avoimessa kesäpäivässä ei lämmitetä saunoja.

Avoimet kesäpäivät alkavat kello 12 lipunnostolla. Päivissä on hartaus kello 14 ja lauluhetki kello 17. Lippu lasketaan iltaseitsemältä, jolloin päivä on päätöksessään. Tarjolla on makkaraa, lettuja, kahvia, teetä ja mehua.

Päiviä voi viettää yksin, perheen kanssa tai yhdessä muiden joukossa. Tulla ja lähteä saa omaan tahtiin. Avoimet kesäpäivät ovat maksuttomia.

Avoimet kesäpäivät Loimalahden leirikeskuksessa (Majalahdentie 1, Hämeenlinna) 12.7. ja 20.8. klo 12–19.