Kadonneen aarteen metsästäjät – Katso videolta, mitä tarttui magneettiin, kun se heitettiin Loimijokeen Forssassa

Kolme miestä seisoo Prisman ja Citymarketin välisellä kävelysillalla. He ovat heittäneet sillan kaiteen yli jokeen narut, joita he nyt kiskovat hartiavoimin ylös. Ei ihme, että ohikulkijoita pysähtyy ihmettelemään.

– Kyllähän tämä huomiota herättää ja ihmiselle saa selittää, mistä on kyse, forssalainen Rami Österlund nauraa.

Mistä sitten on kyse? No eräänlaisesta aarteenetsinnästä. Magneettikalastus on ”kalastusta”, jossa vahvan narun päässä on hyvän pitokyvyn omaava magneetti. Magneetti heitetään veteen ja sitä vedetään narun avulla pohjaa pitkin. Magneettiin tarttuu kiinni kaikki magneettinen, eli käytännössä kaikki metallia sisältävä.

Magneetin lisäksi kalastuksessa käytetään erikokoisia koukkuja, ankkureita.

Österlund innostui magneettikalastuksesta pari vuotta sitten. Sitä edelsi metsien koluaminen metallinpaljastimen kanssa aarteet mielessä.

– Metsät alkavat olla aika läpikäytyjä, mutta vesissä on tutkittavaa. Aloitin magneettikalastuksen Hangossa meren rannalla, Österlund kertoo.

Katso videolta, miten aarteenetsintä sujuu. Juttu jatkuu videon jälkeen.

11 polkupyörää iltapäivässä

Viime viikonloppuna Österlund keksi lähteä kokeilemaan aarteenetsintää Forssaan Loimijoelle. Hän pyysi pari kaveriaan mukaan ja magneetit laskettiin alas vanhalta Koskisillalta. Iltapäivän saldo: yksitoista polkupyörää. Pyörien ohella joesta nousi muun muassa työkaluja ja nahkatakki.

Österlund otti yhteyttä kaupungin infrapalveluihin. Raadot käytiin korjaamassa metallinkeräyslavalle.

Torstaina miehet jatkoivat kalastusta ensin Prisman ja Citymarketin välisellä sillalla. Saaliiksi ehti tulla yksi polkupyörä ja metallinen mainosständi, kunnes paikkaa piti vaihtaa pohjan kivikkoisuuden vuoksi. Ankkurit jäävät herkästi kivikkoiseen pohjaan jumiin.

Rollaattorikin löytyi

Aarteiden kalastelu jatkui Saunasillalla. Ensin nousi tyypillistä tavaraa; polkupyörän osia, kolikko, pari lukkoa, poranterä. Sitten tarvittiinkin jo useampaa miestä nostamaan, kun saaliina oli rakennustelineen osa. Nousipa joesta ylös yksi rollaattorikin.

– Tämä on tosi mielenkiintoista hommaa, jolla on myös hyvä tarkoitus, kun vesistöt tulevat putsatuiksi. Jäin heti koukkuun, kun Rami pyysi minua mukaan, forssalainen Petri Lamberg kertoo magneettia uittaessaan.

Saunasillan alle jäi vielä jotakin todella painavaa, ja ilmiselvästi metallista, sillä magneetit tarttuivat siihen kovasti kiinni. Ilta ehti hämärtyä, ennen kuin esine ehdittiin onkia ylös. Myöhemmin on päästävä jatkamaan, jotta mysteeri ratkeaa.