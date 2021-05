Lopella tapahtuneita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi – Poliisi pyytää asiasta jotakin tietäviä ilmoittamaan vihjeensä

Viimeisen viikon sisään Lopella on ollut kuusi erilaista paloa ja aikaisemminkin on ollut muutama maastopalo. Toistaiseksi vahingot ovat kuitenkin olleet melko vähäisiä, ja palot on saatu aikaisessa vaiheessa hallintaan tai palo ei ole muuten levinnyt kovin suurelle alueelle. Aineksia isoihinkin vahinkoihin olisi kuitenkin ollut. – Palot ovat muutamien kilometrien etäisyydellä toisistaan, ja niitä epäillään tahallaan…