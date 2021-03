Lopella yksi puolue ylivoimainen ehdokasasettelussa – katso tästä Lopen kaikki kuntavaaliehdokkaat

Kokoomuksella on kasassa tässä vaiheessa Lopella 31 ehdokasta. Seuraavaksi eniten ehdokkaita, 23, on haalinut keskustan ja kristillisdemokraattien yhteislista. Ehdokaslistoja kesäkuun kuntavaaleihin on mahdollista täydentää 4. toukokuuta asti.