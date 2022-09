Löytyisikö Janakkalasta sopivaa paikkaa aurinkovoimapuistolle? Kunta selvittää

Janakkala selvittää parhaillaan, voisiko kunnasta löytyä mahdollisia alueita aurinkovoimapuistoille. Kunnan tiedotteen mukaan kyseeseen voisivat tulla “kevytrakenteiset aurinkopuistot”. Uusiutuvan energian mahdollisuuksien kartoittaminen on osa Hämeen ilmastovahti -hanketta, jossa kunta on mukana. – Olemme tehneet kartoitusta , löytyisikö alueita, joissa aurinkovoimaa voisi mahdollisesti tuottaa, jos olisi yritys tai muu mahdollinen toimija, joka sitä tuottaisi. Esiselvitystä on tehty,...