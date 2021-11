Luistelukenttien jäädytys käynnissä – Pullerin jäälle pääsee tänä iltana

Luistelukautta käynnistellään Hämeenlinnassa urakalla. Jäädyttäminen on aloitettu kaukalokentistä. Pullerin ulkojääkenttä pääsee luistelemaan tänään kello 16 jälkeen. – Pullerilla on valaistus ja pukukopit auki kello 21 asti, kertoo Liikuntahallit oy:n liikuntapaikkamestari Jari Järvinen. Kaupungin puistomestari Jouko Keskimaa kertoo, että läntisestä kantakaupungista Töpinän kenttä on valmis ja loppuviikosta valmistunee useampi. – Nyt jäädytetään kaukalo- ja koulukenttiä etunokassa....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja